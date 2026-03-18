Abuso en Quilmes: caminaba por la calle y un joven la manoseó

El martes por la tarde, a plena luz del día, un joven siguió a una mujer que caminaba por una calle del municipio bonaerense de Quilmes y la manoseó. Cuando la víctima se dio vuelta para increparlo, el agresor huyó corriendo hacia el otro lado. La escena quedó grabada por una cámara de seguridad y ahora los vecinos piden que identifiquen al abusador.

Según medios locales, el episodio ocurrió en la intersección de Andrade y Joaquín V. González. La mujer caminaba sola cuando un hombre de contextura alta comenzó a seguirla. Tras observarla por detrás, aceleró el paso, la alcanzó y la atacó al levantarle la pollera y tocarla.

Indignante: caminaba por una calle de Quilmes y un joven la manoseó

La víctima reaccionó de inmediato: se dio vuelta y lo insultó mientras el sospechoso huía del lugar. El hecho generó indignación, ya que se trata de una zona con alto tránsito peatonal. “Hay muchas nenas que vienen del colegio y mujeres que vuelven del trabajo”, advirtieron vecinos que reclamaron más patrullajes policiales en la zona.

Un abusador manoseó a una vecina en Quilmes Captura

“Queremos sentirnos seguros en la calle. No puede ser que tengamos miedo de salir”, reclamaron en diálogo con el medio La Mirada de Quilmes. El video del ataque ya circula en redes sociales y fue entregado a las autoridades para intentar identificar al agresor.

Un caso similar en Morón

Días atrás, un automovilista manoseó a una mujer que iba en bicicleta por las calles del municipio bonaerense de Morón. El hombre sacó su mano izquierda por la ventanilla de su vehículo, tocó a la víctima de 31 años y continuó su camino. La joven quedó atónita ante el abuso sexual que acababa de sufrir. “¡Me tocó el culo, el hijo de puta!“, dijo indignada, en diálogo con otra persona luego del episodio.

El hecho tuvo lugar el 5 de marzo y también, al igual que el caso de Quilmes, quedó registrado en una cámara de seguridad. Ese día, la víctima, identificada como Y.C., pedaleaba por la calle Saladillo, entre Cucha Cucha y Martín Coronado, luego de dejar a su hija en la escuela, cuando, de la nada, un hombre que iba al frente de un vehículo utilitario Peugeot 2008 negro se le acercó.

Un hombre que manejaba una camioneta manoseó a una mujer que circulaba en bicicleta en Morón

Al ponerse a su lado, el conductor, de alrededor de 40 años y cabello negro, sacó el brazo por la ventanilla y le tocó los glúteos antes de continuar su marcha. Sorprendida por la situación, la mujer le gritó: “¿Qué hacés, la concha de tu madre?”, pero el sujeto aceleró y huyó del lugar.