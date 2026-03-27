Quilmes: una paciente psiquiátrica entró al área restringida de un hospital y agredió brutalmente a una empleada

Una empleada de un hospital recibió una brutal golpiza por parte de una paciente psiquiátrica del mismo centro. El incidente ocurrió el martes en el Hospital Materno Infantil Dr. Eduardo Oller, ubicado en la localidad de San Francisco Solano, Quilmes. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del nosocomio.

Según consignaron medios locales, el hecho se originó luego de que la paciente de 20 años -cuya identidad no trascendió- se abriera paso con suma tranquilidad por un área restringida del hospital. Fue entonces que una mujer que trabaja para el centro de salud le indicó la prohibición de transitar por esa zona.

El momento de la brutal agresión

Tras el llamado de atención, las imágenes muestran como la paciente se dirige hacia el área de trabajo de la empleada con aparente calma y sin hacer mucho escándalo. Una vez frente a ella, la agredió con golpes de puño.

Durante la secuencia, la víctima no adopta una actitud defensiva. Además de la agresión física, la atacante arrojó el teléfono celular al piso. Finalmente, compañeros de la víctima intervinieron para asistir a la mujer.

La intervención policial

Momentos después del incidente, personal policial acudió al hospital. Ambas protagonistas fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta de Quilmes, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 del Departamento Judicial de Quilmes. A la espera de los informes médicos y periciales sobre el estado de la imputada, el caso fue caratulado como “daños y lesiones”.

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