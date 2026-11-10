Una amenaza latente: un yaguareté que era monitoreado murió atropellado y reavivó la preocupación por la reintroducción de la especie

Hay un yaguareté menos en la selva de Corrientes. Anguja tenía dos años y medio y era uno de los ejemplares nacidos en libertad en el marco del proyecto de reintroducción del yaguareté en los Esteros del Iberá.

Murió atropellado por un vehículo en la Ruta Provincial 6, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá, en Corrientes. Su muerte vuelve a poner el foco en una de las amenazas que enfrentan los animales silvestres en la Argentina: los accidentes en rutas que atraviesan o conectan ambientes naturales.

El tramo donde ocurrió el hecho cuenta con límites de velocidad establecidos y cartelería preventiva sobre la presencia de fauna silvestre, instalada por la Dirección de Parques y Reservas de la provincia. Las autoridades investigan las circunstancias del accidente para determinar cómo ocurrió y establecer posibles responsabilidades. En el operativo intervinieron fiscales provinciales, la Policía de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales y organismos ambientales provinciales.

Su muerte vuelve a poner el foco en una de las amenazas que enfrentan los animales silvestres en la Argentina: los accidentes en rutas que atraviesan o conectan ambientes naturales Ricardo Pristupluk

Anguja era hijo de Saso, una hembra liberada en 2021, y de Coli, otro de los ejemplares incorporados al proyecto de reintroducción impulsado por la Fundación Rewilding Argentina. En julio de 2025 se habían registrado sus primeros rastros fuera de la isla donde nació. Desde entonces, sus desplazamientos habían sido seguidos mediante huellas y avistamientos informados por pobladores de la zona.

A diferencia de otros yaguaretés del proyecto, Anguja no tenía un collar satelital. Por eso, su seguimiento dependía de registros indirectos. Los dispositivos colocados en algunos ejemplares permiten conocer sus movimientos, identificar los corredores que utilizan para desplazarse y detectar los puntos donde cruzan caminos y rutas. Esa información puede servir para orientar medidas de prevención en los lugares donde la circulación de vehículos representa un riesgo.

El proyecto de reintroducción en Iberá es de la Fundación Rewilding Ricardo Pristupluk

El yaguareté fue declarado Monumento Natural nacional y provincial en Corrientes y está protegido por ley. En la Argentina se encuentra en peligro crítico de extinción. Su población está distribuida en tres regiones del país: las yungas, el Gran Chaco y la selva misionera. Las estimaciones citadas por organizaciones de conservación ubican en torno a 250 la cantidad de ejemplares que quedan en libertad.

La muerte de Anguja se suma a un problema que afecta a distintas especies de la fauna silvestre. Según los registros de la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (RAMFA), desde 2019 hasta noviembre de 2024 se habían documentado más de 13.000 animales muertos en rutas del país. La cifra reúne reportes de colaboradores y no representa la totalidad de los atropellamientos, ya que muchos casos no llegan a ser registrados.

El Parque Nacional Mburucuyá, Corrientes

“Esto es solo la punta del iceberg”, advirtió Diego Varela, investigador del Instituto de Biología Subtropical del Conicet y coordinador de RAMFA el año pasado en diálogo con LA NACION. Los relevamientos incluyen mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Estos últimos pueden representar una parte importante de la mortalidad, pero su tamaño y las dificultades para encontrarlos después de un accidente hacen que estén subrepresentados en los registros.

Los datos muestran que el problema no se limita a una región. Se registran atropellamientos en rutas de Misiones, Corrientes, Santa Fe, la Patagonia y el Gran Chaco. En Misiones, donde las rutas atraviesan áreas protegidas y ambientes de alta biodiversidad, se documentaron cinco yaguaretés atropellados entre 2012 y 2024, entre ellos una hembra preñada de dos cachorros y una cría de cinco meses.

La velocidad de circulación es uno de los factores que inciden en estos accidentes, en particular cuando los vehículos atraviesan áreas protegidas o corredores utilizados por la fauna. También influye la falta de infraestructura que permita a los animales cruzar de manera segura. Los caminos pueden fragmentar los ambientes y dificultar los desplazamientos entre zonas de alimentación, reproducción y refugio.

Cinco yaguaretés fueron atropellados entre 2012 y 2024 en Misiones

Para reducir los atropellamientos, especialistas y organizaciones ambientales proponen incorporar medidas de protección. Entre ellas figuran los ecoductos, los pasos subterráneos, las alcantarillas adaptadas, las pasarelas secas y los cercos que conducen a los animales hacia esos cruces. La señalización y el respeto de los límites de velocidad también forman parte de las medidas de prevención.

La experiencia en áreas protegidas de Misiones muestra que estas intervenciones pueden modificar el comportamiento de la fauna. Un estudio realizado en el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Puerto Península monitoreó durante 18 meses un conjunto de 21 alcantarillas y puentes. El relevamiento reunió unos 450.000 registros de 35 especies, entre ellas animales amenazados como el yaguareté. En algunas estructuras adaptadas se observó un aumento en el uso por parte de especies como el ocelote y el oso hormiguero.

Una nueva generación de yaguaretés libres

El proyecto de reintroducción en Iberá permitió que una nueva generación de yaguaretés naciera en libertad. Anguja era parte de ese proceso: había comenzado a explorar territorios fuera de la isla y a moverse por el paisaje correntino. Su muerte, sin embargo, muestra que la recuperación de una especie amenazada también depende de lo que ocurre más allá de las áreas destinadas a su conservación, incluso en una ruta donde ya había señales que advertían sobre la presencia de animales.

La Fundación Rewilding Argentina sostuvo que este hecho evidencia la necesidad de respetar los límites de velocidad y reforzar las medidas de prevención en las rutas. La organización también señaló que la recuperación del yaguareté no depende únicamente de la reproducción y liberación de ejemplares, sino de que puedan desplazarse entre ambientes conectados y seguros.