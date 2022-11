Una argentina se consagró como la mejor barista de América Latina y el Caribe de una reconocida cadena internacional

escuchar

Una joven argentina, que trabaja en una cadena internacional de café, se consagró como la mejor barista de América Latina y el Caribe en la 7ª edición del Starbucks LAC Barista Championship.

La competencia se llevó dentro de las celebraciones por el 20º Aniversario de Starbucks en América Latina y el Caribe (LAC). En ese contexto, la empresa celebró a sus partners de delantal verde (empleados) y su pasión por el café, la competencia que volvió a ser presencial después de una pausa de eventos en vivo de dos años debido a la pandemia de la Covid-19.

El Starbucks LAC Barista Championship este año se llevó a cabo en vivo desde Costa Rica, dentro de la finca de café Starbucks y sede global de agronomía, Hacienda Alsacia, ubicada en las faldas del volcán Poás, a una hora de la ciudad de San José. Siendo una sede natural para este evento, la misión de Hacienda Alsacia es asegurar el futuro del café para todos, apoyando a los caficultores y promoviendo la agricultura sostenible, lo que incluye compartir todo tipo de mejores prácticas con caficultores alrededor del mundo.

Después de tres días de competencia en los que los empleados exhibieron su artesanía y arte a través de múltiples rondas de complejos desafíos de café, que incluyeron extracción de espresso, preparación de leche vaporizada, el arte del latte e innovación en bebidas, la campeona regional fue una argentina llamada Camila Geese.

“Estoy muy agradecida con todos mis partners de delantal verde. No solo por hoy, sino por estos últimos días que pasamos juntos. Por hacerlos hermosos, llenos de amor, cariño y abrazos, ¡fue increíble!” dijo Camila, LAC Barista Champion durante la ceremonia de premiación en Hacienda Alsacia. “Hoy, no solo me voy con el conocimiento del café, sino que también me llevo a toda una familia de Starbucks. Sé que cada uno de nosotros regresará a casa, pero nos mantendremos conectados a través de videollamadas y creando planes de acción de café. Estoy agradecida y mi taza está llena”.

Camila Geese recibe el premio Starbucks LAC Barista Champion en Hacienda Alsace, finca de café Starbucks, en Costa Rica Joshua Trujillo

Tom Ferguson, presidente de Starbucks para América Latina y el Caribe, dijo: “Es un honor para mí felicitar a Camila como Starbucks LAC Barista Champion este año. Mientras celebramos dos décadas de presencia en esta región tan dinámica, estamos muy orgullosos de ver a nuestros partners de delantal verde reunidos en Hacienda Alsacia para mostrar su artesanía, conocimiento y experiencia en la preparación de café”.

“La pasión de nuestros partners por el café ayuda a construir conexiones significativas con nuestros clientes, nuestro planeta y nuestras comunidades”, dijo Michelle Burns, vicepresidenta ejecutiva global de Café, Té y Cocoa para Starbucks. “Estamos encantados de tener nuestro Barista Championship de regreso en LAC y damos la bienvenida a nuestros partners de delantal verde a Hacienda Alsacia, un lugar muy especial para Starbucks. Aquí, nuestros partners pueden experimentar de primera mano el profundo cuidado que se tiene en todo el proceso de producción del café, para que puedan compartir esa conexión con los clientes una vez que tienen un vaso en sus manos.”

