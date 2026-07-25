Una camioneta despistó en la ruta 237 de Neuquén y cayó a un arroyo: murió una niña de 9 años

Una nena de nueve años murió este viernes por la tarde tras despistarse la camioneta en la que viajaba junto a su padre en la Ruta Nacional 237: el vehículo cayó a un arroyo.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el padre logró sacar a la menor del habitáculo y la llevó hasta la orilla antes de quedar sentado del otro lado del cauce en “estado de shock”.

La camioneta Renault Duster circulaba desde Bariloche con dirección a Collón Curá cuando se salió del camino, posiblemente por consecuencias climáticas. De acuerdo con las estimaciones de la policía, el auto no volcó, sino que pasó de largo por el lateral derecho del puente hasta terminar en el agua.

“Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”, contó Miguel Ángel Poblete, comisario inspector y coordinador operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, al medio local LM Neuquén.

“Al llegar personal policial del Departamento Nahuel Huapi, en primera instancia, el hombre ya había sido trasladado por el SIEN hacia la ciudad de Bariloche y se constató la presencia del cuerpo sin vida de una menor de edad. Al parecer había sido asistida previamente por personas que habrían presenciado el siniestro”, explicó el funcionario.

Las pericias sobre el accidente se desarrollaron en un tramo donde había nieve sobre la banquina, calzada mojada y aguanieve, en medio de una jornada con lloviznas donde la visibilidad se mantuvo buena.

El sur del país registra temperaturas bajas durante estas jornadas, lo que afecta a los conductores

Los agentes policiales recibieron la alerta a las 16.30 y sufrieron demoras para llegar al sector debido a las inclemencias del clima, aunque la circulación en la ruta no requirió cortes, ya que el operativo se desarrolló alrededor del arroyo.

Manejar bajo estas condiciones

Ante la presencia de hielo y nieve en distintas rutas del sur del país, especialistas en seguridad vial difundieron pautas clave para prevenir choques durante la temporada invernal: