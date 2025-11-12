Una fuga de gas generó un incendio con llamas de 12 metros en Caballito: hay un herido con quemaduras graves

Una fuga de gas generó un impactante incendio este miércoles en pleno barrio porteño de Caballito. Sucedió cuando personal de la empresa Edesur trabajaba en la calle Riglos al 300 con una emergencia eléctrica y, durante los arreglos, se rompió un caño de Metrogas. Nueve personas fueron evacuadas del edificio lindero al incidente y hay dos heridos, uno con quemaduras graves.

Desde Metrogas informaron que la cuadrilla de la compañía de energía eléctrica rompió un caño de media presión en la intersección de la calle con Formosa y tomó fuego. Llamas de hasta doce metros se elevaron en la cuadra y alertaron a los vecinos y quienes transitaban por la zona. Fue frente a un edificio que funciona como estacionamiento, donde se quemaron al menos tres vehículos. También se quemó mampostería de la fachada debido a la radiación de las llamas.

El jefe de la compañía zona dos de los Bomberos de la Ciudad, Diego Coria, detalló que uno de los operarios de Edesur resultó herido cuando se generó la fuga y que sus compañeros lo trasladaron hasta el Hospital de Quemados por sus propios medios.

En tanto, un hombre de 54 años sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierdo. Fue atendido por el personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.

Impactante incendio tras una fuga de gas en Caballito

Rápidamente se hizo presente personal de Metrogas para cortar el suministro en los edificios cercanos con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y Bomberos de la Ciudad para apagar el fuego.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, informó en diálogo con LN+ que se trata de “una pérdida grande de gas”. “Esperemos que esto se pueda obturar y solucionar”, sumó.

Incendio en Caballito

Coria sostuvo que el incendio se encuentra controlado con cuatro líneas de ataque, es decir, con dos frentes. “Ya bajó la altura de la llama y estamos tratando de ver qué pasó. Hay 40 bomberos trabajando, pero el incendio está controlado, para tranquilidad de todos”, señaló.

Y sumó: “Al trabajar con cuatro líneas lo que hacemos es bajar bastante la temperatura y contener la radiación de la llama”.

Bomberos controlan el fuego tras la fuga

En tanto, desde Metrogas informaron que a cada lado de la fuga se realizaron tareas de emergencia, que consisten en realizar pozos correspondientes para acceder al caño dañado y prensarlo. Esto permitió controlar la fuga y que el fuego comenzara a ceder. “Cuando son ramales de media presión, no tenemos las llaves para cortar directamente, entonces se tiene que ir sectorizando y bajando presiones”, explicó Coria.

En paralelo, Bomberos de la Ciudad trabajaron para evitar que se las llamas se expandieran. También había personal de Defensa Civil. “Ya no hay peligro de explosión”, confirmó el jefe de Bomberos.

Coria informó que las siete dotaciones de Bomberos trabajarán en el operativo durante toda la noche. Varias cuadras alrededor del incidente se encuentran cortadas. En tanto, cerca de las 20.45, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se presentó en las inmediaciones para evaluar la situación.

Fuga de gas

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraron enormes llamas que colmaron el lugar y un humo que ascendía por los frentes de los edificios lindantes. El fuego llegó a quemar dos árboles que estaban frente al lugar del incidente y una estructura similar a la de una obra en construcción. Los andamios de este sector se derritieron parcialmente.

El fuego escaló y llegó a los primeros balcones de los departamentos cercanos. Coria confirmó que frente a la fuga hay un estacionamiento únicamente para vehículos, donde encontraron dos motos totalmente quemadas debido a la radiación que generaron las llamas. En el tercer piso también hallaron un vehículo quemado parcialmente, que los bomberos sacaron y corrieron al contrafrente.