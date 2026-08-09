Una joven denunció que su iPhone explotó mientras estaba sobre la cama y provocó un incendio en su departamento

Una estudiante platense denunció que su departamento se incendió luego de que la batería de su celular, que —según aseguró— no estaba enchufado, explotara mientras el dispositivo se encontraba sobre la cama. La joven, que sufrió importantes pérdidas materiales, evalúa ahora iniciar acciones legales contra el fabricante del teléfono.

La joven, llamada Abril, contó al canal A24 que se encontraba en el baño de su departamento cuando comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de la vivienda. En un primer momento pensó que alguien había ingresado a robar.

Al salir para comprobar qué sucedía, vio que su cama estaba envuelta en llamas y que el fuego avanzaba rápidamente. En medio del temor, tomó a su gato y abandonó el departamento, ubicado en las inmediaciones de las calles 7 y 55, en la ciudad de La Plata.

Una joven denunció que debido a la explosión de la batería de su celular se le prendió fuego la casa

Un grupo de vecinos la asistió hasta que llegaron los bomberos; incluso arrojaron agua a la espera de la llegada de los especialistas. Pero el paso del fuego fue contundente y el departamento se quemó casi en su totalidad.

“No te puede explotar un celular así”, se quejó Abril durante la entrevista televisiva. La joven explicó que se trataba de un iPhone 14 Pro que había comprado en marzo del año anterior. Según su relato, nunca había cambiado la batería y el dispositivo no presentaba problemas evidentes de temperatura. “Estaba original, con la batería original, nunca la cambié. Tenía 83% de condición de batería, no se sobrecalentaba y no estaba cargando”, explicó la joven, que estudia Derecho y que actualmente se encuentra alojada en la casa de su jefa mientras busca otro lugar donde vivir.

Después del impacto inicial, Abril comenzó a dimensionar las consecuencias del incendio y se planteó qué podría haber ocurrido en otras circunstancias. “Uno empieza con las hipótesis y piensa: ¿qué pasaba si lo tenía en la mano? ¿O si lo llevaba al baño para escuchar música?”, señaló.

Las pericias deberán determinar cómo se inició el fuego y si existe una relación entre el desperfecto denunciado por la joven y los daños ocasionados en la vivienda.