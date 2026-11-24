MAR DEL PLATA.- Primero fueron las ballenas, desde la mitad del año. Luego el protagonismo excepcional de elefantes marinos, con un nacimiento. Hace unos días nomás las orcas merodearon en las cercanías de la costa. Ayer se avistaron ballenas jorobadas en el sur de la ciudad. Y ahora les llegó el turno a los delfines, que pasaron por Mar del Plata y Necochea.

Con el apoyo de un dron, que permitió seguir con mayor detalle sus fantásticos movimientos en manada —y a sorprendente velocidad—, se pudo registrar el paso de este grupo de mamíferos marinos por enfrente del casco urbano céntrico de Necochea.

Las imágenes las logró un usuario de redes conocido como @Necodrone, que pudo volar su equipo desde una de las escolleras hasta casi 3.000 metros de distancia. El dato se había aportado por el movimiento de aguas muy irregular, similar a la espuma de pequeñas olas. No eran otra cosa que los movimientos de cada uno de estos animales, que se sumergían y emergían con sorprendente velocidad.

Los pescadores y navegantes deportivos, que abundan por aquí y zarpan a diario del puerto marplantense en decenas de embarcaciones de distinto tamaño y variadas funciones, suelen reportar estas presencias. Aseguran que esta especie de delfines tiene presencia frecuente en la zona y suele acompañar de cerca la navegación de lanchas, veleros y buques de mayor tamaño.

Las imágenes las logró un usuario de redes conocido como @Necodrone @necodrone

“Estos días han sido una locura de avistajes”, reconoce la doctora en biología marina Carolina De León, consultada por LA NACION tras las presencias de fauna marina reiteradas, variadas y, por sobre todo, cercanas a la costa.

La experta, que es miembro del Grupo de Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos, que funciona en el Departamento de Ciencias Marinas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), accedió al video registrado en Necochea y señaló que se trata de una manada de la especie Delphinus delphis. “También se vieron por aquí, en Mar del Plata”, comentó.

A la par, ayer, en el sector del sur de Mar del Plata se pudieron grabar imágenes de ballenas jorobadas que permanecieron un buen rato por allí. Estos gigantes vienen marcando presencia por estas aguas desde antes de la mitad del año, cuando inician su recorrido migratorio hacia la zona de reproducción, en las costas patagónicas.

Lo notorio en esta oportunidad, con escala frente a playas de Chapadmalal y Los Acantilados, es que se trata de ballenas jorobadas. @Adictoalzoom, otro usuario de redes sociales que siempre se encuentra con un dron en mano, logró grabar sus movimientos, con saltos incluidos. Más destacados aún por estos días de aguas calmas por este frente marítimo.

Esta situación se suma a esta serie o saga fenomenal que había comenzado con los avistajes de ballenas francas desde mayo y junio pasados. Se repitieron durante los meses siguientes, hasta la primavera, y los especialistas aseguran que en número superiores a años anteriores.

En octubre fue el turno del gran personaje del año en Mar del Plata. Saturnino, la cría de elefante marino que nació en la playa, frente al edificio del ex Asilo Unzué. Si bien se lo conoció en principio como Alfredito, hubo acuerdo para que llevara un nombre más vinculado a la referencia geográfica, al igual que su madre, bautizada Perla, en honor a la playa La Perla. Ella partió a las cuatro semanas, cuando finalizó el período de amamantamiento. El cachorro permaneció unos días más hasta que se metió en el mar y ya no volvió. Unos acusaron a la gente que lo molestó. Otros a perros. Lo que más saben, en tanto, relacionan esa partida con un ciclo natural: creció, aprendió a alimentarse por sí solo y empezó el recorrido en busca de su colonia.

No fue el único nacimiento el de Saturnino. Casi al mismo tiempo se conocieron otros dos casos en Villa Gesell. Ambas crías también superaron el mismo proceso: sus madres partieron y ellas, ambas hembras, empezaron su vida por sus propios medios.

La última sorpresa de estas aguas del sudeste bonaerense llegó hace unos días nomás, la semana pasada, también con un dron como referencia y testigo. Fueron orcas. Se las vio por la zona de Miramar, Mar del Plata y mucho más cerca de la costa en Villa Gesell. Quienes siguen los avistajes de esta especie reconocieron en este caso un hecho inédito: las tres presencias fueron casi simultáneas a distancias muy alejadas, por lo que se cree que fueron varios grupos distintos.