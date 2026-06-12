Una madre descubrió que la niñera le pegaba a su hija de tres años, la denunció y difundió el video en redes sociales
El maltrato fue grabado por una cámara que la mujer tenía en el hogar; lo compartió para generar consciencia y advertir a otras familias
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Una madre vivió una horrorosa situación en Córdoba al descubrir que la niñera que había contratado le pegaba a su hija de tres años. La cuidadora agredió a la niña durante el almuerzo, en un momento que fue captado por una cámara que estaba instalada dentro del hogar, y la mujer difundió el video para advertir a otras familias.
El video original corresponde al 1° de junio a las 12.52, cuando la niñera se encontraba con la menor y un bebé durante el almuerzo en la casa de la ciudad de Jesús María. La madre, Yanina Vukasovich, estaba trabajando. Mientras los niños comían y miraban la televisión, la cuidadora manipulaba el celular.
Fue entonces que la niña tomó una cuchara y se sirvió un pedazo de comida, mientras continuaba mirando la televisión. La mujer le pegó en la mano y le dijo: “Comé bien”. La niña escondió la mano y la niñera le revolvió la comida en el plato mientras le hablaba. A pesar de que la víctima había bajado los brazos, la mujer le pegó una cachetada.
La niña, conmocionada, se tomó la cara entre las manos, mientras la cuidadora continuaba gritándole. Luego se largó a llorar.
La grabación fue compartida por la madre de los niños, quien se vio sorprendida y preocupada al observar lo ocurrido en la grabación.
Vukasovich comentó al medio local ElDoceTV que la mujer trabajaba con la familia desde principios de febrero y que nunca había sospechado de ella. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa y buena”, explicó.
Ese mismo día del incidente, Vukasovich se acercó a la unidad judicial de Jesús María. “En un primer momento quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar. Me trajeron a mi departamento y, cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera. Ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, detalló.
Explicó que intentó mantenerse tranquila porque sus hijos estaban presentes: “Quizás por ellos, que estaban ahí viendo, no actué con violencia. Me contuve un montón. Solo quería estar con ellos e ir a realizar la denuncia”.
El mensaje
La madre de los niños usó sus redes sociales para difundir lo ocurrido y tratar de advertir a otras familias sobre la actitud de la mujer. A través de Facebook, publicó un mensaje y compartió la grabación.
“El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona. No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos, durante cuatro meses”, expresó.
Y sumó: “Gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es”.
También agradeció a aquellos que “le brindaron su apoyo y acompañamiento a su pequeña familia”. “Es mi todo”, dijo y dedicó un mensaje a las personas que podrían estar viendo el video: “Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar. Cuidemos a nuestros pequeños y, en general, a nuestra red de apoyo y vida”.
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