Una madre descubrió que la niñera le pegaba a su hija de tres años, la denunció y difundió el video en redes sociales

Una madre vivió una horrorosa situación en Córdoba al descubrir que la niñera que había contratado le pegaba a su hija de tres años. La cuidadora agredió a la niña durante el almuerzo, en un momento que fue captado por una cámara que estaba instalada dentro del hogar, y la mujer difundió el video para advertir a otras familias.

El video original corresponde al 1° de junio a las 12.52, cuando la niñera se encontraba con la menor y un bebé durante el almuerzo en la casa de la ciudad de Jesús María. La madre, Yanina Vukasovich, estaba trabajando. Mientras los niños comían y miraban la televisión, la cuidadora manipulaba el celular.

Fue entonces que la niña tomó una cuchara y se sirvió un pedazo de comida, mientras continuaba mirando la televisión. La mujer le pegó en la mano y le dijo: “Comé bien”. La niña escondió la mano y la niñera le revolvió la comida en el plato mientras le hablaba. A pesar de que la víctima había bajado los brazos, la mujer le pegó una cachetada.

Una madre descubrió que la niñera le pegaba a su hija de 3 años, la denunció y difundió el video en redes sociales

La niña, conmocionada, se tomó la cara entre las manos, mientras la cuidadora continuaba gritándole. Luego se largó a llorar.

La grabación fue compartida por la madre de los niños, quien se vio sorprendida y preocupada al observar lo ocurrido en la grabación.

Vukasovich comentó al medio local ElDoceTV que la mujer trabajaba con la familia desde principios de febrero y que nunca había sospechado de ella. “Mis hijos nunca me dieron señales de algo. Y ella frente a ellos siempre se mostró amorosa y buena”, explicó.

Ese mismo día del incidente, Vukasovich se acercó a la unidad judicial de Jesús María. “En un primer momento quedé en shock, entré en desesperación y empecé a llorar. Me trajeron a mi departamento y, cuando la vi, lo único que le dije fue que se fuera. Ella no entendía nada o se hacía la que no entendía”, detalló.

Explicó que intentó mantenerse tranquila porque sus hijos estaban presentes: “Quizás por ellos, que estaban ahí viendo, no actué con violencia. Me contuve un montón. Solo quería estar con ellos e ir a realizar la denuncia”.

El mensaje

La madre de los niños usó sus redes sociales para difundir lo ocurrido y tratar de advertir a otras familias sobre la actitud de la mujer. A través de Facebook, publicó un mensaje y compartió la grabación.

La publicación de la madre de los niños Facebook

“El día lunes 1 de junio, cerca del mediodía, estando en mi horario laboral, me tocó ver uno de los momentos más temibles que jamás pensé ver, como madre y persona. No pensaba mostrar mi intimidad, mi hogar, ni mis hijos, pero esto también lo hago para que esta persona nunca más vuelva a tocar a un ser inocente. Le brindé mi confianza y lo más valioso que tengo, la vida de mis hijos, durante cuatro meses”, expresó.

Y sumó: “Gracias a Dios que solo fue este tiempo y la vida me demostró la clase de persona que es”.

También agradeció a aquellos que “le brindaron su apoyo y acompañamiento a su pequeña familia”. “Es mi todo”, dijo y dedicó un mensaje a las personas que podrían estar viendo el video: “Que ninguna familia vuelva a vivir una situación así, con nadie. Solo Dios y la Justicia se encargarán de poner a cada persona con malas intenciones en su lugar. Cuidemos a nuestros pequeños y, en general, a nuestra red de apoyo y vida”.