Buscan a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que salió del colegio en Córdoba y no volvió a su casa

Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años, desapareció este lunes por la tarde tras salir del colegio. La última en verla fue una compañera de clases, quien contó que la joven fue a una parada de colectivo para ir a su casa. Por el momento, no se decretó la Alerta Sofía.

La búsqueda de Barrios Alarcón comenzó después de que su madre radicara la denuncia formal, ya que no había vuelto de clases, no tenía noticias de ella y no respondía a sus llamadas. La menor cursa en el Colegio Presbítero José Bonoris, de donde se retiró cerca de las 12, cuando terminó su horario escolar, según informó el medio regional El Litoral.

La búsqueda de información sobre Barrios Alarcon, difundida por el ministerio de Seguridad local

Los investigadores tomaron declaraciones a los integrantes del entorno de la adolescente para reconstruir sus últimos movimientos: de acuerdo con esa información, una compañera contó que se separó de ella después de la salida de clases, momento en que Barrios Alarcón quedó sola en una parada a la espera de un colectivo.

“Es de contextura física delgada, 1,60 metros de estatura, tez trigueña y cabello color negro. Vestía zapatillas color blanco y verde, jean azul, y buzo color azul marino”, informó el ministerio de Seguridad cordobés sobre la joven.

“No hay una hipótesis en particular, se consideran varias, pero todavía no hay algo certero que se pueda comunicar”, declaró el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros en diálogo con LN+.

El pedido del ministerio de Seguridad local sobre la búsqueda

Quinteros se trasladó hasta Colonia Caroya para supervisar de forma directa las tareas de rastrillaje y la revisión de las cámaras de vigilancia de la zona, tras las críticas de distintos sectores por la actuación ante el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cadáver fue encontrado en un descampado.

Al ser consultado por la Alerta Sofía —que todavía no fue declarada—, el dirigente respondió que establecerla depende de la fiscalía y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). “Estamos trabajando y no nos movimos de aquí desde que nos enteramos de lo ocurrido”, agregó.

El ministerio también dispuso el despliegue de 90 policías, más de 20 autos oficiales y un helicóptero para recorrer sectores urbanos y rurales de la localidad y sus alrededores en búsqueda de Barrios Alarcón.

El caso quedó a cargo del fiscal Guillermo Monti, titular de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María. Desde la investigación señalaron que la joven vive con su familia en esa zona del departamento Colón y que no presentaba “antecedentes de ausencias del hogar”.

“Se solicita información para dar con el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, con domicilio en la localidad de Colonia Caroya, quien falta de su domicilio desde el 8 de junio”, pidieron las autoridades a la comunidad local mediante un comunicado en redes sociales.