Encontraron con vida a Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que había desaparecido en Córdoba

Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que había desaparecido tras salir del colegio en Córdoba, fue encontrada “sana y salva”, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, este martes. La joven se encuentra en el Hospital Jesús María donde se le realizan los controles correspondientes.

“ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA. La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial. Gracias a la Departamental Colón, Bomberos, DUAR, Bomberos Voluntarios de distintas localidades, Unidades Especiales, la DGIC a nuestra @PoliciaCbaOf, al @MPFCordoba y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María”, escribió el funcionario en la red social X.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia detallaron que la causa de su desaparición “continúa en investigación”.

La publicación del ministro de Seguridad de Córdoba sobre la joven desaparecida Captura

En diálogo con la prensa, Quinteros dio más detalles e informó que la joven fue encontrada en “un lugar poblado” de la ciudad de Jesús María. “No fue en un descampado”.

“Está en buen estado de salud. Está en el hospital atendiéndose. La familia pide respeto por su privacidad. Le di personalmente la noticia a su mamá”, expresó. También aclaró que “no hubo intervención de adultos”.

Poco después, la madre de Luciana confirmó que todavía no vio a su hija debido a que está siendo sometida a diversos estudios. “Todavía no la pudimos ver. Se está haciendo una serie de estudios. Yo estaba quebrada. Pero ahora, feliz”.

El ministro informó que fue el fiscal a cargo de la causa, Guillermo Monti, quien ordenó la revisión médica. “La mamá en el colegio me abrazó y me pidió que encontráramos a Luciana. Y confió, y la encontramos”.

Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que desapareció el lunes tras salir del colegio, fue encontrada sana y salva

La menor había desaparecido el pasado lunes por la tarde tras salir del Colegio Presbítero José Bonoris, en Colonia Caroya. Se había retirado cerca de las 12 cuando terminó su horario escolar. Solía tomar un colectivo donde, al bajar, su madre la esperaba a las 13.15 todos los días. Una compañera reveló que se separó de ella cuando la joven fue a la parada de colectivo para ir a su casa. Allí había quedado sola.

Quinteros sumó: “Estamos hace más de 24 horas trabajando sin cesar buscando a Luciana. Su familia está angustiada. Hay una sociedad angustiada de Colonia Caroya y de Jesús María también”.

Su madre radicó la denuncia formal al notar que la adolescente no había vuelto de clases y no contestaba a sus llamadas o mensajes. Este martes se había activado la Alerta Sofía. Tras ello, Quinteros se había trasladado a Colonia Caroya para supervisar las tareas de rastrillajes y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

El ministro de Seguridad cordobés confirmó que encontraron con vida a Luciana

La medida se da a pocas semanas del femicidio de Agostina Vega, que causó enormes críticas sobre la gestión de la Justicia y la fuerza de seguridad provincial. “Todavía me duele lo de Agostina. La busqué como si fuera mi propia hija, y a Luciana también. Cada vez que se pierde un niño... olvídese del ministro, uno lo busca como si fuera su hijo”.

Se había dispuesto el despliegue de 90 policías, más de 20 autos oficiales y un helicóptero para recorrer sectores urbanos y rurales de la localidad y sus alrededores. Además, se habían evaluado las cámaras de seguridad del municipio y también aportes de privados.

La reacción de la familia

La madre de Luciana se acercó por primera vez a hablar con LN+ este martes por la tarde en la entrada del hospital donde permanece la joven. “Luciana está bien. Estoy esperando verla y abrazarla. Se está haciendo una serie de estudios”, informó.

Contó el calvario que vivió desde el momento de la desaparición. “Yo estaba quebrada. Desde el momento cero que no encontraba a Lu en esa parada, donde yo la retiro 13.15. Cuando llegué y no vi su carita... pero ahora, feliz”.

Y le agradeció a quienes acompañaron a la familia en los difíciles momentos: “Gracias a Dios y a todos los que colaboraron y difundieron para que esté sana y salva. Estoy agradecida. Los que amanecieron, estuvieron firmes ahí”.

Elias, el cuñado de Luciana, también habló con LN+. “Queremos agradecerles a todos los involucrados, toda la parte policial, judicial, los que nos aportaron datos, los chicos que estuvieron anoche con nosotros, que nos llamaron, que volvieron. No nos alcanzaria el día para agradecerles a todos. Gracias por el minuto que nos dan”, dijo entre lágrimas.

Y sumó: “Ella está bien, gracias a Dios. Todas las pequeñas informaciones, datos, nos llevaron a que apareciera la nena. Gracias a Dios que fue quien puso su mano, la cuidó y la devolvió con vida, sana y salva”.