Una marca de cosmética coreana abrió un nuevo local en Recoleta: dónde queda

La cosmética coreana continúa su expansión en la Argentina. En las últimas horas, la cadena multimarca Skinko inauguró su primer local a la calle, ubicado sobre avenida Santa Fe 1951, a pocos metros de Callao, en el barrio porteño de Recoleta. Con esta apertura, la firma ya cuenta con cinco puntos de venta físicos.

“Te esperamos con todo lo que necesitás para tu rutina: skincare, makeup, bodycare, K-hair, fragancias, devices y mucho más”, anunció la compañía en sus redes sociales. Skinko ya tenía locales en el shopping Alto Avellaneda, Alcorta Shopping y Alto Palermo. La última apertura se hizo hace dos semanas en el Dot Baires.

“¡Nuestro local en avenida Santa Fe 1951 ya está oficialmente abierto! ¡Gracias a cada uno de los que se sumaron a la apertura y fueron parte de este momento tan especial!”, conmemoró la empresa este viernes tras el evento en el que estuvieron presentes varios famosos.

La apertura se produce en medio del furor por la cosmética coreana, que en los últimos años se consolidó como una de las principales tendencias en el mercado de la belleza en la Argentina. La flexibilización de las importaciones, sumada a una demanda creciente impulsada en buena medida por las redes sociales, favoreció la llegada de nuevas marcas internacionales y la proliferación de espacios dedicados exclusivamente a este tipo de productos, especialmente populares entre consumidores jóvenes y adolescentes.

Este tipo de tiendas no se limita a la venta de cosméticos. Algunas incorporan dispositivos tecnológicos para analizar las características y necesidades de la piel, además de probadores de maquillaje y espacios de asesoramiento. En sus góndolas se pueden encontrar algunas de las firmas surcoreanas con mayor presencia internacional, como Beauty of Joseon, COSRX, Tocobo y Skin1004.

La denominada K-Beauty —término que engloba los productos y las rutinas de belleza originados en Corea del Sur— se caracteriza especialmente por poner el cuidado de la piel en el centro. A diferencia de otras tendencias que priorizan el maquillaje como herramienta para cubrir imperfecciones, la propuesta coreana apunta a prevenir, hidratar y mejorar el aspecto del cutis mediante rutinas que pueden combinar distintos productos y pasos, con el objetivo de conseguir una piel de apariencia saludable y luminosa.