Una mujer argentina cayó desde un tercer piso en México, está en estado crítico y buscan repatriarla

Karina Alejandra Rott, una mujer oriunda de Río Negro, sufrió un grave accidente en Tulum, México. Se cayó desde un tercer piso y permanece internada en estado crítico. La paciente presenta múltiples fracturas y lesiones en la zona lumbar que requieren una intervención quirúrgica urgente.

La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona, donde permanece bajo observación médica. Los especialistas advirtieron que su cuadro es delicado, según informó Minuto Neuquén, y que necesita una cirugía de alta complejidad para evitar complicaciones neurológicas.

La mujer argentina fue atendida en México pero su familia no está conforme con la atención que le brindaron, por lo que buscan repatriarla Diario Neuquino

Rott viajaba por motivos personales cuando ocurrió el hecho. La caída le provocó fracturas expuestas, lesiones vertebrales y una fractura de tobillo izquierdo. De acuerdo con Diario Neuquino, la mujer fue atendida primero en el Hospital de Playa del Carmen y luego trasladada al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, donde continúa internada. Su familia denunció que no recibió el tratamiento adecuado y que los centros privados exigían sumas inalcanzables para una intervención quirúrgica urgente.

Ante la gravedad de la situación, familiares y amigos iniciaron gestiones con el consulado argentino en México y con el Gobierno de Río Negro para lograr su repatriación. Según precisó Minuto Neuquén, la administración provincial puso a disposición un avión sanitario para concretar el traslado a Buenos Aires, que se realizará una vez que el hospital mexicano autorice el alta médica de vuelo.

La familia difunde una colecta familiar para cubrir los elevados gastos que deberán afrontar en pos de la salud de Karina

La gestión fue confirmada tras la intervención directa del gobernador Alberto Weretilneck, luego de que la familia denunciara la falta de respuesta por parte de la Cancillería argentina. “El gobernador le consiguió un avión sanitario. Solo falta la autorización del hospital para poder traerla y operarla acá, porque en México los costos son imposibles de afrontar”, explicó Belén, amiga de la víctima, en diálogo con medios locales.

En ese contexto, los profesionales argentinos que siguen el caso advirtieron que el traslado no puede demorarse, ya que cada hora sin intervención aumenta el riesgo de secuelas neurológicas. “Corre riesgo en cada segundo que pasa”, dijo Belén.

En tanto, mientras se aguarda la autorización para concretar el traslado sanitario, la familia de la víctima activó una colecta solidaria destinada a cubrir los altos costos médicos que deberán afrontar. Las colaboraciones pueden realizarse al alias porkari2.0, correspondiente a una cuenta a nombre de Melanie Jacqueline Rott, hermana de la paciente.