Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 22 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este miércoles 22 de octubre que alcanzan a nueve provincias. El organismo advirtió que serán “fuertes y severas” en algunas zonas y señaló que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las alertas del SMN rigen para la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Salta. En tanto también señaló que se espera viento fuerte en Santa Cruz.

Hay alertas amarillas para al menos nueve provincias

En la región pampeana, se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 mm. No obstante, las mayores lluvias se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24.

Por su parte, en Salta y las provincia contiguas a la Cordillera de los Andes, están previstas también tormentas de similares condiciones, pero que iniciarán a partir del mediodía y se potenciarán durante la noche hacia el jueves.

No obstante, en la provincia de Santa Cruz, habrá vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

Las condiciones del tiempo para la ciudad de Buenos Aires

Ante estas condiciones climatológicas, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, no hay alerta amarilla, pero están previstas precipitaciones a lo largo de la jornada que cesarían hacia el anochecer. Se tratará de un día mayormente nublado con una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 16°C.