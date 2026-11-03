Una mujer de 88 años murió tras ser atacada por un pitbull en Mendoza

Una mujer de 88 años murió este lunes en la localidad de Chacras de Coria, en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, tras ser atacada por un perro de raza pitbull. La víctima, Liliana Felisa Hernández, fue descubierta alrededor de las 13.50 en su casa.

Su hijo, Daniel Castellano, quien se había ido de la casa en la que ambos vivían durante las primeras horas de la mañana, encontró a su madre tendida en el suelo, sin signos vitales, rodeada de manchas de sangre y con mordeduras visibles en la cara. Ante esta situación, Castellano llamó de inmediato al 911 para pedir asistencia.

Personal de científica de la Policía de Mendoza actuó en el lugar para resguardar las pruebas marcelo-aguilar-4503

Según informó el medio local Diario Uno, agentes de la Comisaría 47° e integrantes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron a la propiedad, ubicada cerca de la sede municipal de Luján de Cuyo, y confirmaron que la mujer ya estaba muerta. La inspección preliminar indicó que el cuerpo presentaba severas lesiones producidas por las mordeduras del pitbull.

La causa quedó bajo el análisis de las autoridades judiciales de la jurisdicción, la intervención de la Unidad Investigativa Departamental, la Policía Científica y la Policía Rural. Los investigadores buscan determinar la secuencia exacta del hecho y precisar si la muerte se produjo de manera directa por los ataques del perro o si la mujer sufrió una descompensación de salud antes de ello.

El perro involucrado es un pitbull que pertenece al entorno familiar, aunque las primeras averiguaciones de los agentes establecieron que no convivía en el mismo espacio que la mujer. Tras el operativo, el animal quedó bajo custodia de la Policía Rural mientras se realizan las pericias indicadas por la fiscalía que investiga el caso.

Un caso similar reciente

Tal como informó LA NACION, este accidente se suma a un caso reciente en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde una niña de cuatro meses murió tras ser atacada por un pitbull dentro de su casa.

Otro pitbull atacó recientemente a una niña de cuatro meses

La víctima fue identificada como Emma Cabral. Según los datos preliminares del caso, el hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle O’Brien al 4300, cuando el perro entró al sector principal de la propiedad durante un descuido familiar y atacó directamente a la bebé.

Tras la agresión, la menor fue trasladada de urgencia por sus familiares a un centro de salud local, donde ingresó con pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas más tarde por la gravedad de las lesiones, concentradas principalmente en la zona de la cabeza.

La causa quedó radicada en la fiscalía de turno para determinar las responsabilidades y esclarecer la secuencia detallada. Por orden de la Justicia, el perro fue retirado de la casa y llevado a la dependencia de zoonosis del municipio, donde quedó aislado para ser sometido a una observación de diez días con el objetivo de realizar los controles sanitarios y de comportamiento correspondientes.