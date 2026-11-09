Una multitud capaz de abrazar a Messi y a un papa

Camino y camino por Palermo, abriéndome paso como puedo en medio de esta multitud, a 200 metros del altar. No sé dónde voy, sé que busco una respuesta. Llegué anoche, a eso de las 11, cuando apenas había unas 30 personas en incómoda vigilia junto a una valla, todavía infranqueable, a pasos de la embajada de Estados Unidos; la abrirían minutos después. Ahora son las 10 de la mañana y esto es un mundo. Por qué vienen. Por qué los de anoche, algunos muy mayores, desafiaron la intemperie, sentados sobre el asfalto en lonas o mantas, y los de la mañana se apretujan en la muchedumbre al rayo del sol. Qué los trae. Cabe preguntarse si los impulsa una fe robusta, militante, o ser testigos de un acontecimiento histórico, o la novedad de este Papa que es gringo pero también peruano, o el recuerdo de Francisco, o vaya a saber qué. En cualquier caso, cómo no conmoverse, cómo no reparar en que un cura –es cierto, con sotana blanca– tiene tanta capacidad como Messi y la selección campeona en Qatar para volcar millones de argentinos a las calles.

Me digo, en una primera aproximación al fenómeno, a este fenómeno de desplazamientos masivos para apenas ver pasar raudamente el papamóvil o asistir a una celebración que está a diez cuadras, que hoy la religiosidad de los argentinos –acaso, no solo la de ellos– discurre en buena parte por vías que no son las convencionales, es poco canónica, más bien autogestionada. Acontecimientos multitudinarios como la peregrinación a Luján, la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta (entre muchas otras en distintas provincias), o la visita del Papa, probablemente se expliquen por el involucramiento de esas enormes mayorías de cristianos de a pie, no orgánicos, que guardan su fe en forma de rescoldo; fuerte contraste con aquellos, desde hace tiempo en descenso, que la conservan en llama viva.

Acá se ven por todos lados grupos provenientes de comunidades, parroquias o instituciones de la Iglesia (agustinos, franciscanos, salesianos, redentoristas, de Schoenstatt...). Pero hay mucha gente que vino por las suyas. De estos, y también de aquellos, ambos con fervor contagioso y rosarios colgados del cuello, alguien podría plantearse, por ejemplo, cuántos ayer, domingo, fueron a misa. ¿Importa eso? Son las periferias, no solo geográficas o socioeconómicas, que desvelaban a Francisco.

José Manuel, de Brandsen, 58 años, que está con su mujer y dos nietos, cuenta su sorpresa cuándo, hace poco, vio comulgar a un hijo suyo. “Si lo juzgo según mis patrones, tengo serias dudas de que estuviera en condiciones de hacerlo. Está muy alejado de todas las prácticas... Pero, la verdad, me gustó verlo en la fila. Si fue a comulgar es porque todavía cree en Dios y quiso tenerlo dentro suyo”.

Esta mañana hay preminencia de adolescentes y jóvenes, que además le imprimen su sello a la convocatoria: rezan y cantan, bailan y se divierten. “O-le-le, o-la-la, vinimos por el Papa, el Papa dónde está”, entonan chicos de la agrupación Testigos de lo humano, salesiana, cuando la espera, y la ansiedad, se hacían sentir.

Ese paisaje generacional sorprendería a observadores de otras latitudes (de Europa, por caso, en cuyas iglesias, el clero y los feligreses son predominantemente personas mayores). En cambio, no le llama la atención a Santiago, un argentino de 28 años que vive en Miami y vino a cursar una maestría en Buenos Aires. Está haciendo su tesis sobre lo que considera un dato llamativo y no registrado por los radares: “No toda la juventud vive de espaldas a la religión, como suele pensarse –dice–. Al volver a la Argentina, en algunos sectores encontré una cantidad de chicos de mi edad súper comprometidos con su catolicismo. Se organizan para rezar, organizar misiones, formarse, ir a barrios carenciados. Aunque no son mayoría, por supuesto, es un tema para prestarle atención. Por eso decidí investigarlo”. En su tesis va a contar que la parroquia de la Sagrada Familia, de Nordelta, acaba de inaugurar tres salones porque los grupos de jóvenes crecieron tanto que ya no tenían dónde reunirse.

En Palermo, me sigo asombrando por la realidad de la Iglesia y de los cristianos de este tiempo, diversa, multicolor y contrastante. Gonzalo, 42 años, de Virreyes, cuenta que el mes pasado fue caminando a Luján, que es profundamente creyente y reza todos los días, y también cuenta que vive en concubinato. Oscar, 55 años, de Avellaneda, exsacerdote, colgó la sotana hace dos años por “una terrible crisis de afectividad”, pero conserva su fe; Benjamín, 26 años, de San Miguel, está estudiando filosofía y teología y se plantea dar un paso más y consagrarse como fraile agustino. Ramón, de 25 de Mayo, quería conocer a León porque le interesó su biografía, “un norteamericano que termina siendo sudamericano”; Hilda, de Ezeiza, “quería estar cerca de alguien que está tan cerca de Dios”. María Ana, porteña, 63 años, espera que la visita de León traiga “paz y unidad”; Cintia, de Lanús, 26 años, no espera nada: “Vine porque pintó venir”.

¿Por qué se congregó hoy esta multitud? ¿Qué buscan? Quizás no corresponda seguir buscando explicaciones, sino valorar una cultura que abraza a Messi, pero también a un Papa. Que con gusto viaja miles de kilómetros, o duerme sobre el asfalto, o está horas sin poder sentarse.

“¡Llega León!”, dice el locutor, y lo diverso se uniforma. Todos saltan, gritan, levantan banderas, carteles, pañuelos y celulares. Se emocionan y lloran.

El cronista, mimetizado, también.