Una nueva pista en la búsqueda del joven desaparecido en La Plata guía a los investigadores hasta Córdoba

Una nueva pista podría conducir hasta la provincia de Córdoba la investigación por la desaparición del estudiante universitario en La Plata. Una testigo de esa jurisdicción afirmó a la familia que Mariano Martínez, de 21 años, pasó por la librería donde ella trabaja para fotocopiar su currículum. Luego, el joven habría sido visto en un local de sushi, donde entregó ese CV.

Esta presunta nueva información fue divulgada a través de los padres de Mariano, que lo buscan desde que desapareció el pasado lunes. Ese día, el joven se retiró de forma abrupta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de La Plata, donde cursa el tercer año de la carrera de Arquitectura.

Ese lunes, el joven de 21 años le confió una entrega que tenía que realizar ese día a un compañero, dijo sentirse mal “anímicamente” y se fue antes. Desde entonces se desconoce su paradero, aunque su celular permanece prendido.

Mariano Martínez, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que es intensamente buscado desde el lunes

Gustavo, el padre del joven, afirmó a LN+ que su hijo se tomó el colectivo 275 hacia Punta Lara y que, cerca de las 14.35, lo tomó de vuelta hacia la estación de La Plata.

Pero añadió: “Cuando nos pasaron las cámaras nos llegaron mensajes de compañeros que decían que unos compañeros habían viajado con él hacia la ciudad [de Buenos Aires]. Cruzó la avenida Brasil en la estación de Constitución, eso es lo último que tenemos de él el lunes”, sumó.

Hasta este jueves, esa era la última información que se conocía. Sin embargo, este mediodía el padre y la madre de Mariano aseguraron que recibieron una foto de un joven en Córdoba de parte de la Dirección Departamental de Investigaciones de la Policía de La Plata. Los agentes buscaban corroborar si corresponde a su hijo.

Desesperada búsqueda de un joven en La Plata; desapareció hace cuatro días

“La foto es del martes. Está la fecha. La DDI nos mandó la foto para corroborar si es él. Me dijo: ‘Te voy a mandar una foto y confirmame si es tu hijo’. Yo ya le dije que sí. Es muy positivo esto”, señaló Gustavo en diálogo con los medios, entre los que se encontraba en LN+.

Ricardo, el tío de Mariano, aseguró que la imagen es “de una cámara de seguridad de un comercio donde él fue a imprimir un currículum” y que “no tenía la misma ropa” que el día de la desaparición.

Más temprano, Gustavo había comentado a TN que una mujer que trabaja en una librería en Córdoba le aseguró que había visto a su hijo en el local. “La chica dijo que es él. Le hizo la copia y presentó el currículum a dos cuadras en un local. Ella dijo que era él, que se presentó al día siguiente que se conociera su desaparición en las redes sociales”, explicó.

El último rastro en un local de sushi de Córdoba

Sofía, una empleada de 21 años de un local de sushi en barrio Cofico, aseguró que Mariano se acercó al local ubicado en Juan Antonio Lavalleja y Juan del Campillo para entregar su CV el pasado martes. Fue cerca de las 18.30 y las 19, cuando se presentó con un bolso de lana verde.

“Estaba bien, lúcido. Me dijo que era de Mar del Plata, que estaba buscando trabajo y pasando por varios lugares y que hace poco estaba en Córdoba. Que estaba en la facultad, en Arquitectura y que no tenía celular”, relató.

El CV que Mariano Martínez entregó al local de sushi en el barrio Cofico, Córdoba Captura

Luego, Mariano le dijo que, ante la falta de un teléfono, debían comunicarse con él por una dirección de mail. “Pero el mail que nos dio no coincidía”, señaló.

Según explicó, el CV tenía su foto y el nombre “Juliana Silva”. “Estaba tachado ese nombre y con lápiz puso ‘Mariano Martínez’. Dijo que su hermana lo había hecho mal”, sumó.

El local de sushi donde Mariano dejó su currículum Google Maps

Al día siguiente, Mariano regresó al local: “El miércoles volvió a venir a las 18 y algo porque no tenía celular”. Esa fue la última vez que lo vio.

Tras ver la cara de Mariano en redes sociales, Sofía se dirigió a la comisaría más cercana. “Les dije lo que sabía y les entregué el currículum. El oficial se fijó y dijo que era él”, contó.

El testimonio de Sofia, la empleada de un comercio en Cordoba a quien Mariano le entrego su CV

“Es un chico muy callado”

El tío del joven consideró la hipótesis de que su sobrino buscaba alejarse por problemas de salud mental. “Se ve que estaba en un trance, que estaba mal y que lo tenía premeditado. Porque entregó un trabajo en grupo en la facultad, llamó al hermano en el tren dándole la clave de la netbook... ahora empieza a cerrar todo. Era un chico que no contaba. Muy callado, muy para adentro. Era como que sabía que no iba a volver a la casa”, expresó.

Luego, comentó que la familia se enteró que Mariano tenía un noviazgo con una compañera de la facultad que no había terminado en buenos términos. La madre Mariano confirmó que la relación terminó hace dos meses.

“A mi hermano le habían contado los amigos [de Mariano] que lo veían medio triste y que la novia que él tenía salía con otro chico del curso. Puede ser que eso lo haya afectado”, sumó Ricardo.