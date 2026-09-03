Una mujer de 70 años murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en Constitución

Una mujer de 70 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en la intersección de General Hornos y la avenida Brasil, a metros de la estación del tren Constitución. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a la víctima, que se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Según informó el SAME a LA NACION, los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas. Sin embargo, la mujer no respondió y se constató su muerte en el lugar.

El episodio ocurrió una semana después de otro accidente fatal protagonizado por un colectivo en la ciudad de Buenos Aires. El 25 de agosto, LA NACION informó que una unidad de la línea 67 atropelló y mató a una mujer de 78 años en el Metrobús de la avenida Cabildo, en Palermo.

El hecho se produjo por la mañana, a la altura del 400 de esa avenida, después de que la pasajera bajara del colectivo en la parada de Maure y Jorge Newbery. Según informaron fuentes de seguridad porteñas, el pie de la mujer quedó enganchado en la unidad y el conductor continuó la marcha porque no advirtió lo que ocurría.

La víctima fue arrastrada varios metros y quedó atrapada debajo del vehículo. Personal del SAME acudió al lugar y constató su fallecimiento. Los profesionales también asistieron al chofer, un joven de 27 años, que sufrió una crisis nerviosa y entró en shock tras advertir lo sucedido.

Una mujer murió atropellada por un colectivo en el metrobús de avenida Cabildo SAME

A raíz del operativo, se registraron complicaciones y demoras en el tránsito. Además, los colectivos fueron desviados hacia los carriles destinados a los vehículos particulares debido a un corte momentáneo en el Metrobús.

Además, un día antes se había registrado otro fuerte incidente vial en Mataderos. Un hombre de 44 años que conducía alcoholizado chocó contra dos vehículos estacionados sobre la avenida Eva Perón y fue imputado por “lesiones culposas”.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad. El Chevrolet Spin que manejaba el hombre impactó contra un Citroën C4, que a su vez chocó contra un Chevrolet Corsa. En el interior del primer vehículo, los efectivos secuestraron más de diez botellas de cerveza.

Así quedó uno de los autos tras el choque que tuvo lugar en Mataderos Captura LN+

El conductor viajaba junto a una mujer de 37 años que resultó herida. La acompañante fue atendida por personal del SAME y se encontraba fuera de peligro.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 dispuso que se le realizara un control de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,79 gramos de alcohol en sangre. El hombre no tenía cédula, seguro ni registro y, según relató el propietario de los autos afectados a LN+, intentó retirarse del lugar luego del choque.

Ezequiel, dueño de los vehículos, contó que había comprado el Citroën C4 menos de un mes antes para trasladar a su hijo de 2 años, que tiene autismo, a realizar terapia en el Hospital Güemes.