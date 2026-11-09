“Una ocasión especialmente valiosa”: cómo será el encuentro de León XIV con un centenar de líderes religiosos esta tarde

El encuentro interreligioso previsto para esta tarde en la agenda argentina de León XIV apuntará a avanzar en el diálogo entre los representantes de los distintos credos en el país. Y lo hará “sobre los pilares del diálogo y de la amistad” en los que trabajó su antecesor, el papa Francisco, según pudo conocer LA NACION.

La reunión prevista para las 17.30, tras el encuentro en la Universidad Católica Argentina con el mundo del trabajo, será en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería. Participarán alrededor de un centenar de dirigentes de confesiones y tradiciones religiosas acreditadas en el país, representantes de pueblos originarios y los secretarios de Culto de las provincias.

“Esperamos fortalecer los vínculos entre los distintos líderes religiosos y crear un mayor espíritu de unidad frente a temas comunes de nuestra sociedad, como son la convivencia, la justicia y la paz”, explicó a este medio el presbítero Carlos White, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones (Ceerjir) de la Conferencia Episcopal Argentina.

León XIV retomará “los pilares del diálogo y de la amistad” en los que trabajó su antecesor, el papa Francisco

El Papa destacará la combinación de etnias, culturas y, también, religiones asociadas a la identidad argentina. La referencia será el punto de partida para compartir su posición con los demás líderes confesionales sobre la relevancia en estos momentos de reforzar el diálogo entre religiones, de acuerdo con la organización del encuentro.

En esa línea, el Centro Islámico de la República Argentina difundió ayer un comunicado a horas del arribo de León XIV al país. “Su presencia constituye una ocasión especialmente valiosa para reafirmar los lazos de respeto y amistad que hemos construido entre nuestras comunidades religiosas a lo largo de tantos años –expresaron por escrito-. Estamos convencidos de que el diálogo interreligioso es mucho más que un encuentro entre diferentes creencias: es una expresión de nuestra humanidad compartida y un compromiso permanente con la comprensión mutua, la justicia y la paz. Como el mismo Papa dijo ‘La esencia del auténtico diálogo interreligioso son las personas que se abren y escuchan recíprocamente con sinceridad’”.

En el discurso papal, según trascendió, no faltará la referencia a objetivos comunes como la custodia de la dignidad humana, la libertad y la esperanza de la sociedad. Enfatizará términos como unión, justicia, salud y paz en contraposición a violencia, divisiones y conflictos armados. De hecho, el compromiso que planteará a los demás representantes religiosos tendrá que ver con la paz.

La agenda de León XIV continúa con un encuentro con el mundo del trabajo y otro con líderes religiosos Ricardo Pristupluk

Para eso, León XIV recurrirá a un texto de Francisco, Fratelli Tutti, que fue la tercera encíclica del papa argentino difundida hace seis años. Jorge Bergoglio la firmó en la ciudad italiana de Asís en octubre de 2020. Uno de sus capítulos está dedicado a las religiones y su responsabilidad en la fraternidad en el mundo.

“Entre las religiones es posible un camino de paz”, escribió Francisco en el último capítulo. “A veces -planteó-, la violencia fundamentalista, en algunos grupos de cualquier religión, es desatada por la imprudencia de sus líderes. Pero el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que representamos. Los líderes religiosos estamos llamados a ser auténticos ‘dialogantes’, a trabajar en la construcción de la paz no como intermediarios, sino como auténticos mediadores”.

Ese compromiso es sobre el que volverá esta tarde el Pontífice en su discurso en Cancillería antes de partir hacia la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, última actividad del segundo día en el país.