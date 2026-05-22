Megatemplo mormón: presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el fallo que destrabó el avance del proyecto

La organización civil Basta de Demoler interpuso ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente sentencia que dejó sin efecto la medida cautelar que ordenaba suspender toda obra en el predio contiguo a la iglesia y monasterio de Santa Catalina de Siena, donde se planea construir un templo mormón de 36,5 metros de altura. La sentencia a la que se oponen dejó sin efecto la restricción dictada en primera instancia, por lo que permitió que la iniciativa mormona continúe su trámite administrativo.

El reclamo de la organización proteccionista se da en medio de las denuncias de la Iglesia católica por la aparición de decenas de grietas en el interior del edificio histórico, que data de 1745, tras el comienzo de las obras de peatonalización de la calle Viamonte.

El terreno donde se construirá el templo mormón es vecino de la iglesia y del histórico monasterio de Santa Catalina de Siena, ambos catalogados como Monumentos Históricos Nacionales Martin Cossarini

El miércoles pasado, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, celebró una misa en el atrio de Santa Catalina de Siena y se refirió públicamente a los daños visibles en el templo, que vinculó con las obras iniciadas por el gobierno porteño sobre la calle Viamonte. “Las obras en la calle Viamonte nos están alertando con estas grietas. Tenemos registro de que antes no estaban, incluso contamos con fotos de 2024. Creemos que es necesario sentarnos, analizar la situación y que los técnicos, también del lado del Arzobispado, nos ayuden a encontrar una solución”, dijo.

En este contexto, Basta de Demoler difundió hoy un comunicado oficial en el que explicó los motivos por los que interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que el 12 de mayo pasado dejó sin efecto “la fundamentada medida cautelar de la Justicia de Primera Instancia, que había ordenado suspender toda obra en el predio contiguo a la Iglesia y Convento de Santa Catalina de Siena (1745), ambos Monumentos Históricos Nacionales y unos de los últimos ejemplos de arquitectura colonial aún existentes en Buenos Aires”.

Aparecieron decenas de grietas en el interior del edificio histórico Rodrigo Néspolo

En el comunicado, la organización sostuvo que la decisión de la Cámara “omitió por completo considerar el argumento central de la causa”, respaldado tanto por Basta de Demoler como por el fallo de Primera Instancia: el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de normas del Código Urbanístico “al habilitar a un particular (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días) usos y volúmenes constructivos que exceden y violan los límites permitidos por la normativa vigente, sin pasar por la Legislatura, previa audiencia pública, como lo exige el Código, creando así una excepción que la propia Constitución local considera nula”.

A su vez, señalaron “contradicciones e inconsistencias” en la sentencia apelada y cuestionaron que se haya dado vía libre a una obra que, según la organización, “no tiene sostén jurídico alguno en la actualidad”.

Además, recordaron que Basta de Demoler ya se había movilizado anteriormente contra proyectos de características similares en ese mismo predio y por las potenciales consecuencias que podrían generar sobre los Monumentos Históricos Nacionales linderos.

La vista a Santa Catalina de Siena desde el terreno donde se construiría el templo mormón Martin Cossarini

Al final del comunicado, afirmaron que: “tanto la Disposición N°1957/2024 de la Dirección General de Interpretación Urbanística del GCBA como la propia sentencia apelada constituyen un auténtico alzamiento por parte del Poder Ejecutivo respecto de un acto del Poder Legislativo, violentando el principio de división de poderes consagrado por la Constitución de la CABA, lo cual constituye un caso de ostensible manoseo institucional con pocos antecedentes en la ciudad”.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días compró el terreno en agosto de 2023 y, en noviembre de 2024, la Dirección General de Interpretación Urbanística avaló únicamente la viabilidad del uso del predio como “local de culto”.

Las autoridades porteñas destacaron que el proyecto que dieron a conocer las autoridades de la Iglesia Mormona deberá ser estudiado cuando sea presentado de manera oficial Gentileza

Consultados sobre la posibilidad de aprobación del proyecto que la Iglesia mormona dio a conocer, las autoridades porteñas destacaron que deberá ser estudiado cuando sea presentado, aunque anticiparon que ya tiene el dictamen negativo de la Comisión Nacional de Monumentos. Esta comisión dictaminó durante la semana que no resulta viable ni recomendable autorizar nuevas construcciones ni excavaciones en el entorno inmediato al predio de Santa Catalina de Siena.

“En caso de que se presente un proyecto de obra, la DGROC abrirá el correspondiente expediente para su análisis técnico, conforme a la normativa vigente”, señalaron desde el gobierno de la Ciudad.