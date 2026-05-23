El momento en el que el camión perdió el control y chocó contra un puente en la Panamericana

Un nuevo video reveló el momento en el que ocurrió el accidente que paralizó a la Panamericana en este sábado de fin de semana largo. Imágenes de una cámara de seguridad de un local mostraron cuando un camión pinchó su neumático y comenzó a desviarse hasta, finalmente, impactar contra un puente y derribarlo a la altura de Escobar.

La grabación se conoció esta tarde y permitió entender cómo es que el vehículo de gran porte, que transportaba arena, terminó en tan sorprendente siniestro. Varios autos y camiones circulaban por la autopista cuando el vehículo ingresó en escena en el kilómetro 50 de la ruta nacional 9.

Por unos breves segundos, se ve cómo comenzó a inclinarse hacia un constado hasta finalmente impactar contra el puente peatonal en las primeras horas del día. También estuvo involucrado un vehículo Ford Fiesta de color blanco que pasaba por la zona, aunque se reportó que sólo sufrió daños materiales. Una persona resultó herida.

Ambos camiones quedaron atrapados bajo el puente peatonal

El incidente tuvo consecuencias grandes: la estructura del puente cayó también sobre otro camión, de color verde y gran altura, que quedó inmovilizado en medio de su carril. Esto generó la intervención de la empresa Autopistas del Sol, encargada de la concesión, que debió bloquear la parte afectada del acceso antes de las 9 de la mañana. También en el lugar debieron trabajar los bomberos, personal del SAME y el equipo técnico de la municipalidad de Escobar.

El principal problema que generó el siniestro fue que el puente está conformado por hormigón armado de una sola pieza con una serie de hierros en el centro. Esto implicó que la remoción requiriera un trabajo de mayor desarrollo y tiempo en la zona, y que las autoridades debieran cortar la Panamericana por completo. Tras ello, la Policía Bonaerense debió presentarse para realizar un primer peritaje y, luego, dar lugar al análisis de Gendarmería.

El momento en el que el camión cae y colisiona contra el puente en la Panamericana

Recién tras estos peritajes es que se pudo comenzar con la remoción de las partes del puente cerca de las 16.30, lo que implicó cortes totales momentáneos de colectores.

El caos de tránsito continuaba impactando en la zona cerca de las 17 de este sábado de un fin de semana largo debido al feriado nacional que conmemora el Día de la Revolución de Mayo, con gran cantidad de circulación para aquellos que realizan escapadas o, incluso, vienen a visitar la ciudad de Buenos Aires desde el interior.

Así fue el accidente y derrumbe en Panamericana

La ruta tiene un importante caudal de pasajeros, ya que une siete provincias distintas y atraviesa localidades con gran afluencia, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, las tres ciudades con mayor cantidad de habitantes del país.

Ante ello, AuSol recomendó que aquellos que se desplacen sentido al norte se desvíen hacia la salida del kilómetro 44 de la Ruta Provincial 26. En tanto, para aquellos que se dirigen en sentido a la ciudad de Buenos Aires, recomendaron la salida del kilómetro 54,30, Loma Verde.