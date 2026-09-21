Una pantalla gigante cayó sobre un grupo de bailarinas en un teatro de Villa Carlos Paz: varias chicas resultaron heridas

Un insólito episodio ocurrió este fin de semana en un teatro de la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, cuando una pantalla ubicada sobre el escenario cayó encima de un grupo de bailarinas que participaba de una competencia. El episodio, que fue capturado por una de las personas que se encontraba en el público, terminó con cuatro jóvenes trasladadas de urgencia a un centro de salud local.

El hecho tuvo lugar este domingo en el teatro Acuario, en donde se desarrollaba la competencia conocida como The Summit Argentina. Las jóvenes del grupo Imperio Bachata de Alta Gracia realizaban su coreografía cuando —por razones que se desconocen— la pantalla led ubicada detrás de ellas se soltó de la estructura que la sostenía y cayó sobre ellas.

Producto del fuerte golpe, el evento fue suspendido y las bailarinas tuvieron que ser asistidas y trasladadas a un centro de salud cercano. Según consignó eldoce, una de ellas sufrió un esguince, otra terminó con puntos en la cabeza y las demás presentaron moretones en distintas partes del cuerpo.

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Este lunes, la academia Imperio Bachata publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aclaró que las jóvenes afectadas se encuentran “fuera de peligro”. “Las chicas ya están mejor, quedó un susto horrible que pasamos”, escribieron.

Y añadieron: “Pero bueno, quiero decir que fue una pena que un día que es para disfrutar y pasarla lindo terminó en algo angustiante. La verdad es que se pasó un muy mal rato y pudo haber pasado a mayores. Por suerte lo más importante es que las chicas están bien y les agradecemos a todos los que nos están mandando mensajitos. Muchas gracias por su preocupación”.

El posteo de la academia de danza

En diálogo con el medio cordobés, el integrante de otro staff de bailarines que presenció el incidente habló sobre lo ocurrido y apuntó contra el teatro en donde se realizó el evento. “Estábamos compitiendo y en un momento esa pantalla de LED se vino abajo”, detalló.

“La gente del teatro brilló por su ausencia, entre casi diez de los bailarines tuvimos que levantar la pantalla porque pesaba un montón”, dijo Francisco y remarcó: “Una vergüenza que no tengan servicio de emergencias para una competencia que tenía a menores. Pudo haber sido una tragedia pero las bailarinas están bien. La misma gente del evento pedía cosas para la chica que se abrió la cabeza. No tenían un botiquín ni primeros auxilios”.