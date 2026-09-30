Una provincia patagónica quiere que todos los alumnos de primaria pasen ocho horas diarias en la escuela

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Con el objetivo de implementar de manera progresiva la jornada completa en las escuelas públicas neuquinas, el diputado provincial Francisco Lepore (bloque Avanzar, aliado al oficialismo) presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley que busca crear el plan “Más Escuela”.

La propuesta, que cuenta con respaldo político, apunta a incorporar gradualmente la jornada escolar completa en el nivel primario de toda la provincia para fortalecer los aprendizajes y garantizar la calidad educativa. El texto normativo contempla tres modalidades horarias: jornada simple, de cuatro horas diarias (20 horas semanales); jornada extendida, de entre cinco y siete horas diarias (mínimo 25 horas semanales); y jornada completa, de ocho horas diarias.

Para concretar la transformación, la iniciativa establece un proceso organizado en dos etapas. Por un lado, una fase de planificación, durante la cual se elaborará un diagnóstico integral sobre infraestructura edilicia, Servicio de Alimentación Escolar (SAE), recursos humanos, matrícula y trayectorias escolares. A partir de ese relevamiento se definirá la estrategia de implementación y la previsión presupuestaria.

Por otro lado, contempla una etapa de ejecución en la que se incorporarán horas adicionales en las escuelas que cuenten con las condiciones necesarias, se realizarán obras de infraestructura y se avanzará de manera gradual hasta alcanzar las ocho horas diarias en todos los establecimientos primarios.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación, en articulación con el Consejo Provincial de Educación (CPE). Además, el proyecto crea un Consejo Provincial de Evaluación de carácter ad honorem, integrado por dos representantes del Ministerio de Educación, dos del CPE, dos de la Legislatura, uno de los gremios docentes y estatales ATEN, uno de ATE y uno de la Universidad Nacional del Comahue, con la misión de producir información situada sobre el impacto pedagógico de la medida.

Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca que el 83,12% de la matrícula primaria de Neuquén asiste a escuelas públicas, según estadísticas de 2025 del Ministerio de Educación provincial. El proyecto toma como referencia el artículo 28 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y las experiencias de jornada extendida que ya funcionan en escuelas rurales neuquinas.

El diputado Francisco Lepore busca crear el Plan Provincial “Más Escuela”

A su vez, busca responder a transformaciones sociales y familiares vinculadas con la inserción laboral de las mujeres y las nuevas dinámicas de cuidado.

El expediente fue remitido el 26 de agosto para su tratamiento a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y, posteriormente, a las comisiones A y B. Aunque cuenta con el respaldo de legisladores adherentes de distintos bloques —Propuesta Republicana, Arriba Neuquén, Juntos por el Cambio, UCR, Neuquén Federal y Comunidad— y con el aval del gobernador Rolando Figueroa, la iniciativa aún no fue debatida ni en comisión ni en el recinto.

La semana pasada, la ministra de Educación neuquina, Soledad Martínez, expresó en la Comisión de Educación de la Legislatura que su cartera trabaja para ampliar la jornada escolar en el nivel primario. Sin embargo, aclaró que no se proyecta una jornada completa, sino una extensión orientada principalmente a fortalecer conocimientos básicos que hoy presentan mayores dificultades y que luego impactan en el paso a la escuela secundaria.

Según pudo saber LA NACION, durante el tratamiento parlamentario se prevé que el texto impulsado por Lepore reciba diversas modificaciones. En relación con el financiamiento, se revisarán los costos necesarios para sostener los comedores escolares (SAE) y las obras de infraestructura.

En materia edilicia y de reorganización del sistema, también se evalúa la posibilidad de unificar establecimientos con baja matrícula para liberar espacios y ampliar la capacidad de otras escuelas.

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, se refirió al proyecto del diputado Lepore

Asimismo, podrían incorporarse o modificarse asignaturas y talleres dentro de la carga horaria adicional. La implementación efectiva está prevista para comenzar en 2027 o, a más tardar, en 2028. La intención es no avanzar de manera inmediata hacia una jornada de ocho horas para todo el sistema y, de hecho, se analiza que la extensión horaria sea inicialmente optativa para los establecimientos.

En 2022, el entonces ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, impulsó la incorporación de una hora más de clase por día en las escuelas primarias de todo el país. La iniciativa proponía elevar la carga horaria de cuatro a cinco horas por turno y planteaba que, a mediano plazo, debían generarse las condiciones, especialmente de infraestructura, para avanzar hacia la universalización de la jornada completa.