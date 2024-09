Una turista japonesa esquiaba en el cerro Catedral mientras estaba cerrado por mal tiempo, se desmayó y fue rescatada

Escuchar

Una turista japonesa esquiaba en el cerro Catedral en Bariloche aunque se encontraba cerrado por mal tiempo y vivió un peligroso momento en la montaña. Durante la subida, cayó desmayada en una pista superior de la montaña , en donde estaba prohibido circular por fuertes vientos y falta de visibilidad, y quedó inconsciente. Debió ser rescatada, intubada y trasladada a un centro médico para su asistencia.

La mujer de 57 años quiso subir el cerro junto a un grupo de esquiadores liderados por un guía local, llamado Jeremías Valverde, y un instructor de Japón, consignó el diario local Río Negro. Desde el concesionario de los medios elevación Catedral Alta Patagonia (Capsa) habían advertido al público general que el ascenso no estaba permitido debido a las peligrosas condiciones climáticas. Aun así, el grupo decidió subir igual y, según la empresa, hacerlo sin las medidas de seguridad correspondientes: no tenían pase ni esquíes de travesía.

Ahí fue cuando el grupo distinguió que la mujer se desmayó mientras esquiaba y tuvieron que correr a socorrerla. El llamado de ayuda llegó a las 14 desde la zona donde se encuentra el refugio El Cabo, a 1800 metros de altura, y los patrulleros encontraron a la turista inconsciente en el lugar y sin reaccionar.

Según el medio local, luego fue atendida por la médica clínica en la base del cerro, Lunela Castellán. “Nos dijeron que saturaba y ventilaba bien, aunque no reaccionaba a los estímulos. La recibimos en el centro médico para estabilizarla, pero seguía sin reaccionar. Por eso, decidí intubarla”, comentó, y agregó: “Llegó saturando bien, pero por el tipo de respuesta corporal, creímos que estaba haciendo un ACV hemorrágico”.

La mujer fue estabilizada en el centro médico del cerro y, luego, la trasladaron al Sanatorio San Carlos, que se encuentra en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo. Según una tomografía que se realizó posteriormente, ella habría tenido una hemorragia . Desde Capsa mostraron su rechazo al accionar de la turista debido a la advertencia que habían esbozado sobre subir la montaña.

“Este grupo ascendió de manera independiente, pese a que el sector superior de la montaña estaba cerrado desde el mediodía, por condiciones adversas. Había mucho viento y muy poca visibilidad ”, reclamó Débora Bustos, representantes de Capsa. También sostuvo que el equipo de patrulla debió subir en condiciones de alto riesgo: “Tuvieron que ascender para dar socorro, movilizando los medios de elevación y las máquinas pisapistas, con todo lo que eso implica. Con todos los riesgos que había”.

Además, solicitó a los esquiadores que “respeten las condiciones de la montaña”. “Por algo, se establece el cierre. Hoy no era un día para estar arriba. Se pueden generar accidentes”, explicó. Capsa también informó que a partir del 1° de octubre será el cierre de temporada y la montaña se encontrará cerrada para esquiadores. “Por seguridad, estará prohibido ascender caminando con raquetas o esquíes de montaña y cruzar por sectores cerrados. Solicitamos no ascender por sus propios medios, ya que a partir de dicha fecha, no habrá asistencia en pistas ni asistencia médica en el área”, comunicaron.

