Uno por uno: los impresionantes escenarios donde se filmó “Atrapados”, la serie de Netflix que transcurre en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Esa casa frente al lago, esa estructura abandonada al lado de una cascada, ese aserradero en medio del bosque, esa roca desde la que saltan los protagonistas. El ojo curioso del local y del turista habitué entra en modo detective e intenta descifrar en qué rincones de esta ciudad se filmó cada una de las escenas de la serie Atrapados.

Basada en la novela Caught del autor estadounidense Harlan Coben, la miniserie fue producida por Haddock Films, una empresa argentina que aquí contrató a la productora local Me Mata Producciones. En diálogo con LA NACIÓN, una de sus fundadoras, Tatiana Cannistraci, no esconde el entusiasmo al hablar de Atrapados, que logró ser top 1 a nivel global de series de habla no inglesa en Netflix. “Mi hermano vive en Inglaterra y me decía que allá es top 4. Estamos felices, orgullosos de haber sido parte de una producción épica en la que Bariloche es vista en millones de hogares en todo el mundo. Y muchos van a querer venir a conocer estos paisajes”, dice Cannistraci, fixer (coordinadora de la logística) local.

Con más de 460 profesionales que formaron parte del equipo de producción y casi 100 actrices y actores en el elenco, la serie se filmó durante siete semanas en Buenos Aires (allí se usaron 15 locaciones que simulaban ser barilochenses) y durante cinco semanas en esta ciudad patagónica: aquí se utilizaron 21 locaciones, muchas de ellas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

“Cuando recibimos el guion, lo primero que hicimos fue un desglose de todas las locaciones que se necesitaban, teniendo en cuenta la cantidad de días que se filmaría en cada lugar, cantidad de gente y de vehículos a utilizar, entre otros aspectos”, explica Valeria Bischoff, jefa de locaciones en Bariloche. El equipo buscó que la mayor parte de las locaciones fueran en el ejido municipal, en los alrededores del Centro Cívico, como el puerto, la comisaría y el skate park, que aparecen en muchas de las escenas.

La Film Commission Bariloche fue la encargada de intermediar y articular con organismos como Tránsito, Defensa Civil, Gendarmería, entre otros. Bischoff suma que el listado de opciones también incluyó propiedades privadas como, lo que internamente en la producción, llaman la “Casa Ema” (donde vive el personaje de Soledad Villamil con su hijo), la “Casa Fiesta” (donde el grupo de adolescentes organiza una fiesta clandestina) y la “Fundación Fronteras” (donde realiza un trabajo solidario el personaje que interpreta Alberto Ammann).

“Cada producción es un gran rompecabezas, y mucho más en el caso de Atrapados, que fue una producción muy grande. En equipo, cada una de las áreas aportó necesidades y posibilidades. Eso permitió armar un plan de filmación preciso. Filmar en Bariloche implica pensar en los accesos a los lugares, caminos de ripio, subidas y bajadas, dónde se puede estacionar. Y además del scouting [búsqueda] creativo, se hizo el técnico, para cumplir con cada una de las necesidades”, subraya la jefa de locaciones.

Y agrega: “A mí me gusta pensarlo como una conversación constante: para filmar en la ‘Casa Fiesta’, por ejemplo, necesitábamos que la casa de enfrente tuviera una luz prendida en la ventana. Nos comunicamos siempre con los vecinos, para que sepan qué va a pasar, en qué horarios y demás. Fue clave hacerlos partícipes, como hicimos en el monoblock del barrio Ada María Elflein, donde vive el personaje de Gael. En la ‘Casa Ema’ hicimos un montón de cambios: los propietarios nos abrieron su hogar, estuvimos mucho tiempo ahí y hoy agradecen la experiencia”. Mostrar Bariloche y sus bellezas naturales también fue importante para los productores, con especial acento en cuidar el ambiente.

Bischoff tiene 15 años de experiencia en esta ciudad y destaca que Atrapados es, hasta ahora, la producción más grande en Bariloche. Además de contar con la participación de más de 800 extras, se usaron seis motorhomes, seis camiones, decenas de generadores, diez camionetas, entre otros recursos. A veces se filmaba en dos lugares diferentes al mismo tiempo. “En 2017 se filmó aquí Operation Finale, para la Metro-Goldwyn-Mayer, que fue más grande aún en cantidad de gente y de vehículos, pero solo se filmaron cinco días en Bariloche. Esta vez fueron cinco semanas”, señala.

Solo para esta producción hubo 225 personas alojadas en distintos hoteles de la ciudad. En ese sentido, además de centralizar y gestionar permisos de filmación, desde la Film Commission Bariloche tienen como objetivos promover la ciudad como destino de producciones audiovisuales y fortalecer la industria local.

El rotundo éxito de Atrapados seguramente tendrá un impacto turístico también, con visitantes nacionales y extranjeros que querrán tomarse una foto en los escenarios por los que anduvieron los protagonistas de la miniserie.

A continuación, 11 puntos de un imaginario recorrido que reúna el fanatismo audiovisual con el disfrute turístico:

Skate park

Con el lago Nahuel Huapi de fondo, es un punto de encuentro obligado entre los skateboarders. Hasta allí va el personaje de Soledad Villamil (Ema Garay) en busca de su sospechoso.

El skate park que se ve en la serie Gentileza Valeria Bischoff

Puente sobre el río Ñirihuau

El lugar donde Leo Mercer (Alberto Ammann) enfrenta la furia del padre de una de las adolescentes abusadas se ubica en la estepa, a 16 km del Centro Cívico.

Puente Nirihuau Gentileza Valeria Bischoff

Puente Lago Moreno

El puente que divide el lago Moreno este y oeste es atravesado varias veces en la serie por el personaje de Villamil. Desde allí, y por la playa “Sin Viento”, parte un sendero que permite conocer la roca desde donde saltan al agua los personajes de Juan Minujín y Ammann.

Puente lago Moreno Gentileza Valeria Bischoff

Parque Tecnológico

El lugar en el que trabaja Marcos Brown (Minujín) se encuentra sobre la ruta 40, a unos 10 km de la ciudad.

Parque tecnológico Gentileza Valeria Bischoff

Monoblock barrio Elflein (Casa Gael)

Hasta allí van los padres de Martina a buscar a su hija. El edificio se ubica en la intersección entre las calles Rolando y La Paz, a 3 km del Centro Cívico.

El monoblock donde vive el personaje de Gael Gentileza Valeria Bischoff

Lago Gutiérrez

Ese espejo de agua al sur de Bariloche fue el centro de las escenas en que se ve el bote a la deriva, donde la Policía encuentra el pañuelo de Martina.

Lago Gutiérrez Gentileza Valeria Bischoff

Hall biblioteca Sarmiento (Centro Cívico)

Martina se presenta a una audición de violín e ingresa por ese hall con vista al lago Nahuel Huapi, en el Centro Cívico. Los interiores fueron filmados en Buenos Aires.

Comisaría (Centro Cívico)

La comisaría Segunda del Centro Cívico es visitada varias veces por la periodista Ema Garay. Allí mantiene diversas charlas con el comisario Herrera (Fernán Mirás). Los interiores de la comisaría fueron filmados en Buenos Aires.

Comisaría en el Centro Cívico Gentileza Valeria Bischoff

Puerto San Carlos

Diversas escenas de Atrapados muestran el puerto frente al Centro Cívico. Hasta ese muelle llevan el bote en el que Martina fue vista por última vez.

Edificio Movilidad Parques Nacionales

En el primer episodio, una combi amarilla del Correo parte de ese edificio (ubicado sobre la avenida 12 de octubre), atraviesa la ciudad y el puente sobre el lago Moreno hasta la casa de Ema Garay.

Edificio de Parques Nacionales Gentileza Valeria Bischoff

Camping Musical (Fundación Fronteras)

Con vistas al cerro López, allí trabaja Leo Mercer. Las instalaciones de la fundación pertenecen al Camping Musical, creado en 1950 y famoso por sus seminarios estivales de formación artística. Es privado pero allí se realizan diversos espectáculos culturales.

La fundación donde transcurre gran parte de la acción de la miniserie Gentileza Valeria Bischoff

Algunas de las locaciones utilizadas en Atrapados no pueden ser reveladas para respetar la privacidad de los propietarios, por disposición de Parques Nacionales o porque no están habilitados para el público. De todos modos, este recorrido propuesto permitirá a los fans sumergirse en los paisajes y recrear las escenas del universo de la miniserie.

