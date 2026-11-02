Una vacuna que protege contra seis enfermedades se suma al calendario nacional: qué cambia y cómo reducirá la cantidad de inyecciones

El Calendario Nacional de Vacunación de la Argentina tendrá una modificación importante a partir de 2028. El Ministerio de Salud de la Nación dispuso la incorporación de la vacuna hexavalente acelular, una formulación que permite proteger contra seis enfermedades mediante una sola inyección. El cambio alcanzará a los niños nacidos desde el 1° de enero de ese año y permitirá reducir la cantidad de aplicaciones necesarias durante los primeros años de vida.

La modificación contempla una reducción de cinco inyecciones a lo largo de la infancia al reunir en una misma formulación la protección contra seis enfermedades que actualmente requieren la administración de dos vacunas. La hexavalente, que ya se utiliza en otros países y en el sector privado argentino, contiene además un componente acelular contra la tos convulsa, que suele asociarse con una menor frecuencia de reacciones adversas que las formulaciones de células enteras.

Según el Ministerio de Salud, el cambio apunta a facilitar el cumplimiento de los esquemas de vacunación y simplificar la organización de los servicios sanitarios. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 1567/2026.

Con el nuevo esquema, los niños recibirán cuatro dosis en lugar de las nueve inyecciones previstas actualmente para cubrir las mismas enfermedades

La vacuna hexavalente no es un desarrollo reciente: la novedad es que pasará a formar parte del esquema general destinado a la población infantil.

Actualmente, los bebés reciben la vacuna pentavalente, que protege contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B e infecciones por Haemophilus influenzae tipo b, y otra vacuna contra la poliomielitis, conocida como IPV. Ambas se administran por separado a los 2, 4 y 6 meses de vida. Además, el esquema contempla un refuerzo de pentavalente entre los 15 y 18 meses y otro de IPV a los 5 años.

Con el nuevo esquema, los niños recibirán una sola inyección a los 2, 4 y 6 meses, y un refuerzo entre los 15 y 18 meses. De esta manera, las nueve aplicaciones que actualmente se necesitan para proteger contra las seis enfermedades se reducirán a cuatro. Además, ya no será necesario aplicar el refuerzo contra la poliomielitis a los 5 años.

La vacuna se aplicará a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo entre los 15 y 18 meses de vida

En términos prácticos, la modificación permitirá evitar cinco inyecciones respecto del esquema anterior: tres durante el primer semestre de vida, una correspondiente al refuerzo del segundo año y otra a los 5 años.

“Un gran avance”

Para Laura García Alonso, médica pediatra y coordinadora de vacunas de Helios Salud, las formulaciones combinadas constituyen un avance importante en las estrategias de inmunización infantil. “Las vacunas combinadas representan un gran avance porque permiten proteger contra varias enfermedades con una sola aplicación”, explica.

Destaca que uno de los principales beneficios será la simplificación de las visitas al vacunatorio. En lugar de recibir dos inyecciones a los 2, 4 y 6 meses, los bebés necesitarán una sola en cada una de esas instancias. “Se trata de simplificar la vacunación, para aumentar la adherencia, sin disminuir la protección”, resume la especialista.

La vacuna hexavalente ya se utiliza desde hace más de una década en el sector privado argentino y también forma parte de los calendarios de otros países de la región

La simplificación también puede representar una ventaja para los equipos sanitarios. Al disminuir la cantidad de aplicaciones, se busca reducir las oportunidades perdidas de vacunación y mejorar la organización de los vacunatorios. Sin embargo, el impacto concreto sobre las coberturas dependerá también de otros factores, como el acceso a los servicios de salud, la disponibilidad de dosis y la continuidad de los controles pediátricos.

Las seis enfermedades que previene

La vacuna hexavalente reúne componentes dirigidos contra seis enfermedades infecciosas que pueden provocar complicaciones graves, especialmente durante los primeros años de vida: la difteria, la tos convulsa, el tétanos, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b

La difteria es una infección bacteriana que afecta principalmente las vías respiratorias superiores. Puede producir una membrana espesa en la garganta que dificulta la respiración. Además, la toxina liberada por la bacteria puede ocasionar lesiones cardíacas y neurológicas.

El tétanos, también causado por una bacteria, aparece cuando las esporas de Clostridium tetani ingresan al organismo, generalmente a través de heridas. La enfermedad afecta el sistema nervioso y provoca contracciones musculares intensas, que pueden comprometer la respiración. A diferencia de otras infecciones, no se transmite de persona a persona.

La formulación acelular contra la tos convulsa suele provocar menos reacciones, como fiebre, dolor o hinchazón en el lugar de la aplicación Freepik

La tos convulsa o coqueluche es una infección respiratoria muy contagiosa producida por Bordetella pertussis. Se caracteriza por episodios de tos intensa y puede ser particularmente peligrosa en los lactantes, en quienes puede provocar pausas respiratorias, neumonía y otras complicaciones graves.

La hepatitis B es una infección viral que afecta el hígado. Cuando se adquiere durante el nacimiento o los primeros años de vida, existe un riesgo elevado de que se vuelva crónica. Con el tiempo, esa infección persistente puede provocar cirrosis o cáncer hepático.

La poliomielitis es una enfermedad causada por un virus que puede afectar el sistema nervioso y ocasionar parálisis irreversible. Aunque la vacunación permitió reducir drásticamente su circulación en el mundo, la enfermedad no ha sido erradicada a nivel global.

Por último, las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) son provocadas por una bacteria que puede causar meningitis, neumonía, epiglotitis e infecciones generalizadas de la sangre. Antes de la introducción de la vacunación sistemática, constituía una de las principales causas de meningitis bacteriana en niños pequeños.

Qué significa que sea una vacuna acelular

Una de las particularidades de la hexavalente es su componente contra la tos convulsa. A diferencia de las formulaciones tradicionales que utilizan bacterias completas inactivadas, las vacunas acelulares contienen determinados antígenos purificados de Bordetella pertussis, capaces de estimular una respuesta inmunitaria.

Esta diferencia tiene implicancias en la tolerabilidad. En términos generales, las vacunas acelulares contra la tos convulsa producen menos reacciones adversas frecuentes, como fiebre, dolor e inflamación en el lugar de aplicación, que las formulaciones elaboradas con células enteras.

Sin embargo, existe una diferencia importante: aunque las vacunas acelulares suelen provocar menos reacciones después de su aplicación, la protección que generan contra la tos convulsa puede durar menos tiempo que la que generan las vacunas tradicionales.

En la Argentina, la vacuna hexavalente acelular ya se utilizaba en un grupo específico de bebés prematuros: aquellos nacidos antes de las 37 semanas de embarazo y con un peso inferior a 1500 gramos. En estos casos, uno de los objetivos era reducir el riesgo de ciertas reacciones adversas asociadas con las vacunas tradicionales contra la tos convulsa.