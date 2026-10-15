Universidades: 13 instancias judiciales, multas y marchas: el recorrido de uno de los frentes de la batalla libertaria

La quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a poner en el centro un reclamo que atravesó el Congreso, llegó a la Corte Suprema y sigue sin resolverse: el financiamiento universitario. Desde la anterior movilización, hubo un acuerdo entre el Ejecutivo, los rectores y los gremios; denuncias de incumplimiento, nuevas decisiones judiciales y la irrupción de estudiantes en la Secretaría de Educación. En la víspera de esta marcha, la pulseada sumó una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para exigir el cumplimiento de la cautelar que ordena actualizar salarios y becas. Mientras estudiantes vuelven a tomar algunas facultades y trasladan las clase a la calle.

El recorrido de uno de los principales frentes de la batalla cultural libertaria acumula dos leyes, votaciones, vetos y al menos 13 instancias judiciales. La Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo actualizarlos mensualmente por la inflación, fue sancionada y sostenida por el Congreso. La cautelar obtenida tras la presentación judicial quedó firme con la intervención de la Corte, y un fallo de primera instancia declaró inconstitucional el freno que el Ejecutivo había impuesto a su aplicación. Pero el conflicto continúa. ¿Cómo se llegó hasta acá? ¿Qué ordenó la Justicia y qué respondió el Gobierno? Esta cronología reconstruye las principales instancias de una disputa que lleva más de dos años y vuelve a convocar a la comunidad universitaria a las calles.