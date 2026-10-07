“Es insólito haber llegado a este punto”: los rectores universitarios convocaron desde el Cabildo a la Quinta Marcha Federal

La lluvia no les permitió la foto con la Casa Rosada de fondo, pero lo hicieron desde el Cabildo. Los rectores de universidades nacionales abrieron la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la trasladaron allí para convocar a la Quinta Marcha Federal del sector el próximo jueves 15 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento.

“Es insólito que hayamos llegado a este punto y todavía no tenemos respuesta. Un ensañamiento del Gobierno con la universidad pública y el sistema científico y una obstinación por mantenerse al margen de la ley”, dijo Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad de Rosario, el primero en tomar el micrófono después de que sonara el Himno Nacional.

Y agregó: “Ya no es solo que tenemos que marchar por lo que el Gobierno está haciendo, creo que tenemos que hacerlo para resguardar la calidad democrática del país. Hoy puede ser la ley de financiamiento, mañana puede ser cualquier otra. No está bien que la ley se cumpla solamente cuando les gusta. Eso no es la democracia, es la ley de la selva y es responsabilidad nuestra resguardar nuestra institución”.

Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad de Rosario Hernan Zenteno - La Nacion

Remarcó que el acto se dio a pocas horas de haber conocido el fallo de primera instancia con respecto a la cuestión de fondo sobre la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que consideró además muy importante ante la discusión del presupuesto 2027. Ayer, la Justicia Federal exigió nuevamente la aplicación inmediata de la norma aprobada por el Congreso.

El juez Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del tramo del Decreto N° 759/2025 mediante el cual el Gobierno frenó la ejecución de la ley sancionada y ratificada tras el rechazo al veto presidencial del año pasado. Consideró que la estrategia del Gobierno funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional.

El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno, en tanto, sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Mantiene los valores del período 2024-2026, lo que consolida un 24,9% menos, en términos reales, que el presupuesto 2023, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Se estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene mientras que los rectores habían adelantado que, para ajustarse a la ley, serían necesarios $11 billones.

Por la lluvia, trasladaron el acto que iba a ser en la Plaza de Mayo a la galería del Cabildo Hernan Zenteno - La Nacion

Bartolacci repasó este miércoles el largo camino que recorrió la ley de financiamiento. En 2024, Javier Milei vetó una iniciativa similar y en esa oportunidad el Congreso no la sostuvo. Fue aprobada finalmente por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. Luego fue vetada por el Presidente y volvió a pasar por ambas cámaras, que la ratificaron. Después comenzó la disputa en el plano judicial. “¿Qué más hay que hacer para encontrar respuesta? El daño se lo hacen a su país en su conjunto. Si hay que ir una y mil veces a las autoridades vamos a ir, al Congreso y a la Justicia y vamos a llenar las plazas de la República", dijo.

Y cerró: “Se trata de que los que tuvimos la posibilidad de formarnos en la universidad y con eso crecer, cuando estamos arriba no pateemos la escalera. Uno puede tender la mano para que suban los que vienen o puede patearla para que no suba nadie más. Este país definió, hace ya mucho tiempo, que todos los que tenemos la posibildad de subir cuando llegamos, tendemos la mano para que vengan otros y nuestra responsabilidad es cuidar la unviersidad para los que vengan”.

Luego tomó el micrófono en el acto improvisado en la galería del Cabildo, frente a la Plaza de Mayo, Anselmo Torres, vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

Horas después, en Instagram varias universidades publicaron un video que también anuncia la nueva marcha federal con la leyenda “¿Cómo se sigue cuando parece que nada cambia?“. Casi a la misma hora, un centenar de estudiantes de distintas instituciones ingresaron a la Secretaría de Educación de la Nación e hicieron una sentada, como otra forma de reclamar por los fondos para el nivel superior.

De la foto de unidad en el Cabildo también participaron los representantes de las agrupaciones gremiales y el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi.

“Vamos a defender al país, a los estudiantes y a cada uno de los argentinos de bien que hacen el esfuerzo para llegar a fin de mes, a los endeudados por las fintech que se llenan de plata. Pero principalemente el 15 es en defensa de la democracia. El Ejecutivo no puede decir qué ley cumple y cuál no”, sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).

Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de Unión de Trabajadores de la Educación y la Confederación de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA), sumó: “Reflejamos un modelo de país que este Presidente está tratando de destruir. Festejo que estemos todos juntos acá, con este frente y con todos los sectores que convocamos para el 15. Frente a la crueldad, contestamos con unidad”.

El frente de universidades se conformó con la primera marcha universitaria, cuando todos los gremios y los rectores convocaron a “defender la universidad pública” en la que fue la primera gran marcha contra la administración de Milei.

También estaban presentes Clara Chevalier y Francisca Staiti, secretarias general de Conadu y Conadu Histórica, respectivamente; así como Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), entre otros.

“La sociedad no va a salir a defender a las universidades, lo que va a defender es un derecho que considera propio, que es la educación pública”, cerró Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA.