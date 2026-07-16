Uno por uno: estos son los cursos gratuitos de formación profesional para una rápida salida laboral que lanzó el gobierno de la Ciudad

El gobierno porteño informó que ya se enuentra abierta la preinscripción para los cursos de Formación Profesional del segundo cuatrimestre de 2026, dirigido a todas aquellas personas que buscan aprender un oficio, actualizar sus conocimientos o fortalecer su perfil laboral.

Las distintas alternativas de cursos gratuitos en CABA

Este proyecto es impulsado por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad, que ofrece cursos, trayectos formativos y capacitaciones laborales gratuitas con certificación oficial de validez nacional, orientadas a jóvenes y adultos que buscan desarrollar habilidades para el mundo del trabajo.

Estos son los cursos gratuitos de formación profesional del gobierno de la Ciudad

Los interesados podrán elegir entre propuestas vonculadas a las siguientes áreas:

Informática.

Energía eléctrica.

Mecánica automotriz.

Construcciones.

Hotelería y gastronomía.

Imagen y sonido.

Turismo.

Carpintería.

Textil.

Estética.

La formación se desarrolla en más de 50 Centros de Formación Profesional distribuidos en toda la Ciudad e incluye prácticas profesionalizantes que acercan a los estudiantes a situaciones reales del ámbito laboral.

Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse a los cursos de formación gratuitos en CABA

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 5 de agosto, mientras que las clases comenzarán el 10 de agosto. La oferta contempla propuestas de distinta duración y nivel de especialización, adaptadas a quienes buscan su primer empleo, desean actualizar sus competencias o reconvertir su perfil profesional.

Las diferentes opciones de formación que ofrece el gobierno porteño

Pasos para el proceso de preinscripción

Ingresar al sistema del sitio oficial

Enviar por mail la documentación al Centro de Formación Profesional elegido (comprobante de preinscripción; foto del frente y dorso de tu DNI o pasaporte o residencia precaria; y título que acredite máximo nivel educativo alcanzado)

la documentación al Centro de Formación Profesional elegido (comprobante de preinscripción; foto del frente y dorso de tu DNI o pasaporte o residencia precaria; y título que acredite máximo nivel educativo alcanzado) El Centro se pondrá en contacto con el solicitante para informarle el estado de su vacante.

De acuerdo a la información oficial, este programa está diseñado para “proporcionar las habilidades, conocimientos y competencias necesarias para desempeñar una ocupación o función específica dentro del mercado laboral”.

Cuenta con prácticas profesionalizantes que acercan a los estudiantes al campo laboral y tienen una duración estimada de entre 4 meses y 1 año.

Cuánto duran los trayectos formativos

La cursada, compuesta por módulos de aprendizaje, comienza con módulos comunes y continúa con aquellos propios de la especialización.

“La mayoría de los módulos deben seguir el régimen de correlatividad fijado en el plan de estudios”, se remarca en sitio del gobierno porteño.

Las alternativas elegidas cuentan con prácticas profesionalizantes que acercan a los estudiantes al campo laboral y tienen una duración estimada de entre 1 y 2 años.