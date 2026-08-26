Uno por uno: los cambios que deberá aplicar Instagram tras el histórico acuerdo de Meta en los Estados Unidos

Tras el histórico acuerdo al que llegó Meta Platforms con los 29 estados estadunidenses que la denunciaron, entre otros cargos, por haber diseñado Instagram y Facebook para crear adicción en los menores, la compañía tecnológica no solo accedió a pagar hasta US$17.100 millones, sino que también se comprometió a realizar cambios importantes en sus productos.

Esta tarde, en una carta que la empresa difundió en sus canales oficiales, se difundieron los detalles del acuerdo. Este incluye 12 medidas de protección, entre las cuales se destacan los límites fijos al tiempo en pantalla, el “modo nocturno”, el “modo escolar”, los recordatorios cada 15 minutos del tiempo transcurrido dentro de sus aplicaciones y la posibilidad de evitar los algoritmos que suelen moldear las publicaciones que se les muestran a los usuarios.

En el texto, Meta detalla que la aplicación de las nuevas medidas comenzará a regir una vez que el acuerdo entre la compañía y los estados demandantes obtenga una aprobación judicial en los estados y territorios de Estados Unidos participantes. Si bien son 29 los estados que presentaron una demanda federal contra Meta, son 47 los estados que quedaron comprometidos en el acuerdo.

“Estas protecciones y controles se aplicarán automáticamente a menores de 18 años en Instagram y Facebook. La mayoría de los términos deberán permanecer vigentes durante 10 años”, destacó la empresa en el escrito.

Una por una

1. Límite de tiempo:

La empresa aplicará un límite diario predeterminado de dos horas que los adolescentes no podrán desactivar sin permiso de sus padres. El nuevo acuerdo establece por primera vez una restricción de tiempo predeterminada. Hasta ahora, Meta les ofrecía a los padres de adolescentes la posibilidad de establecer voluntariamente un límite al tiempo de pantalla de sus hijos que ellos quisieran.

2. Modo nocturno:

Las aplicaciones quedarán bloqueadas por defecto entre la medianoche y las 6 de la mañana. Durante ese lapso, ejemplifica el comunicado, “los adolescentes no podrán publicar ni ver su Feed, Stories, Explorar o Reels”.

3. Modo escolar

Las notificaciones estarán silenciadas por defecto durante el horario escolar, que en el caso de los Estados Unidos es de 8.00 a 15.00. “Durante esas horas, los adolescentes no recibirán notificaciones, excepto mensajes directos y alertas relacionadas con la seguridad de su cuenta”, se explica en la carta abierta.

4. Recordatorios periódicos

Los usuarios menores de 18 recibirán avisos cada 15 minutos de uso continuo de pantalla y también cuando el tiempo total diario dentro de una app de Meta alcance los 60 y los 90 minutos. Hasta ahora, Instagram y Facebook les mostraban a sus usuarios adolescentes un recordatorio del tiempo transcurrido al llegar a los 60 minutos de uso continuo.

5. Control del feed algorítmico

Los adolescentes podrán elegir un feed que no esté personalizado por el sistema de recomendaciones de Meta. Deberán tocar o deslizar la pantalla para ver más publicaciones similares. Los padres podrán ajustar la experiencia predeterminada de sus hijos para exigir esta configuración.

6. “Me gusta” ocultos

Los adolescentes no verán por defecto la cantidad de “me gusta” y reacciones en las publicaciones, tanto en las propias como en las de otras personas. Instagram ya permitía ocultar los “me gusta”, pero hasta ahora era una medida optativa

7. Verificación de edad

Meta reforzará los mecanismos de verificación de edad para las cuentas de usuarios de entre 13 y 17 años, con el fin de incluirlos en experiencias diseñadas específicamente para adolescentes. La compañía ya utiliza sistemas de verificación de edad. A inicios de 2026, comenzó a utilizar tecnología para identificar cuentas que probablemente pertenecieran a adolescentes aunque hubieran declarado una edad adulta. El nuevo acuerdo obliga a reforzar esa tecnología.

8. Filtros de maquillaje

Meta ya impedía que los adolescentes utilizaran filtros de cirugía estética y ahora también bloqueará los filtros de maquillaje extremo.

9. Restricciones de contenido apropiadas para la edad

Los adolescentes serán ubicados por defecto en configuraciones de contenido para mayores de 13 años, inspiradas en criterios de clasificación cinematográfica y comentarios de padres. Si bien esta medida ya era aplicada, desde la compañía destacaron: “Trabajaremos continuamente para mejorar estos sistemas y garantizar experiencias de contenido apropiadas para la edad de los adolescentes”.

10. Contacto no deseado

Meta mantendrá su práctica actual de asignar cuentas privadas por defecto a los adolescentes en Instagram y configuraciones privadas predeterminadas en Facebook. También seguirá restringiendo el contacto por parte de adultos potencialmente sospechosos y reforzará las medidas para dificultar que estos los encuentren, sigan o interactúen con ellos.

11. Denuncia de contenido perjudicial

Los adolescentes contarán con mecanismos sencillos para reportar contenido que les genere preocupación. “Continuaremos ofreciendo a los adolescentes formas sencillas de reportar el contenido que les genere preocupación y trabajaremos para mejorar nuestros tiempos de respuesta”, escribieron.

12. Controles parentales reforzados

Se alentará a los padres a utilizar herramientas de supervisión. Además, recibirán notificaciones cuando un adolescente vincule una cuenta secundaria, alertas sobre interacciones con cuentas potencialmente sospechosas y actualizaciones periódicas sobre el uso de las plataformas y cualquier intento de modificar las configuraciones de protección.