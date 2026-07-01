Uno por uno: qué pasará con los vuelos de cada aerolínea cuando cierre Ezeiza en octubre

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza estará cerrado del 24 de octubre al 11 de noviembre por obras. A raíz de esta interrupción en el calendario, muchos viajantes nacionales e internacionales se preguntan de qué manera se reordenará el cronograma y cómo reprogramará cada aerolínea los viajes con destino al aeropuerto en cuestión.

Sobre este contratiempo, LA NACION se contactó con fuentes oficiales de Aeropuertos Argentina y recabó información sobre cómo operará cada compañía aérea, con sus trasbordos y escalas.

El Aeropuerto de Ezeiza limitará su operatividad entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre

Este proceso modificará los planes entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre ya que 14 compañías cancelarán sus operaciones. Por otro lado, 16 aerolíneas mantendrán su itinerario, sin modificar, ni cancelar, sus obligaciones.

Cómo operará cada aerolínea

Empresa Operatividad Observaciones Frecuencia semanal (octubre - noviembre) Frecuencia semanal (diciembre) Aerolíneas Argentinas Opera 46 frecuencias semanales 46 frecuencias semanales Aeroméxico No opera Transbordo con LATAM en el aeropuerto de San Pablo. 10 frecuencias semanales Air Canadá No opera Escala en San Pablo y Río de Janeiro. Transbordo con LATAM y Gol. 5 frecuencias semanales Air Europa Opera Opera en Ezeiza con escala en Montevideo. 7 frecuencia semanales 7 frecuencias semanales Air France No opera Escala en San Pablo y Río de Janeiro. Transbordo con LATAM y GOL. 7 frecuencias semanales American Airlines No opera Cancela operación en Ezeiza. Transbordo con GOL en Río de Janeiro. 42 frecuencias semanales Andes Opera Arajet Opera Se evalúa lugar de escala técnica. Las opciones son: Asunción y Resistencia, Chaco. 22 frecuencias semanales 22 frecuencias semanales Avianca Opera

14 frecuencias semanales 14 frecuencias semanales Boliviana de Aviación Opera 14 frecuencias semanales 14 frecuencias semanales British Airways No opera Transbordo con Iberia.

7 frecuencias semanales Copa Airlines Opera Opera con escala en Córdoba y Rosario.

49 frecuencias semanales Delta No opera Transbordo con LATAM en Lima, Santiago de Chile y San Pablo.

21 frecuencias semanales 17 frecuencias semanales Emirates No opera 7 frecuencias semanales Ethiopian No opera 7 frecuencias semanales Flybondi Opera 7 frecuencias semanales 7 frecuencias semanales GOL Linheas Aereas Opera 24 frecuencias semanales 24 frecuencias semanales Iberia Opera Opera en Ezeiza con escala en Montevideo. 14 frecuencias semanales 21 frecuencias semanales ITA Airways Opera Opera en Ezeiza con escala en Río de Janeiro. 7 frecuencias semanales 9 frecuencias semanales Jetsmart Opera 32 frecuencias semanales 32 frecuencias semanales KLM No opera Transbordo con LATAM y GOL en Río de Janeiro y San Pablo.

14 frecuencias semanales LATAM Opera 85 frecuencias semanales 85 frecuencias semanales Level Opera Opera en Ezeiza con escala en Montevideo. 1 frecuencia diaria 14 frecuencias semanales Lufhtansa No opera Transbordo con ITA Airways, Aerolíneas Argentinas, GOL, Avianca, LATAM en Roma, San Pablo, Río de Janeiro y Bogotá.

7 frecuencias semanales Sky Opera 18 frecuencias semanales 18 frecuencias semanales Swiss No opera Transbordo con ITA Airways , LATAM y GOL.

3 frecuencias semanales Turkish Airlines No opera Transbordo con LATAM y Copa Airlines. 7 frecuencias semanales

United Airlines No opera Transbordo con Avianca, Copa Airlines, LATAM en Panamá, Bogotá y San Pablo.

14 frecuencias semanales Plus Ultra Opera Opera en Ezeiza con escala en Montevideo. 5 frecuencias semanales 5 frecuencias semanales China Eastern No opera Transbordo con Aerolíneas Argentinas.

2 frecuencias semanales



El proyecto para rehabilitar las pistas aéreas en Ezeiza

El plan contempla la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y los trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29. Esta reforma estructural incidirá directamente en las operaciones aéreas, limitando exclusivamente los recorridos a la pista 11-29, cuya longitud operativa se reducirá drásticamente de 3300 a 1850 metros.

Las obras responden a un plan personalizado impulsado por Aeropuertos Argentina, concesionario de la terminal área, en una inversión que ronda los 110 millones de dólares.

El aeropuerto de Ezeiza entra en remodelación: qué destino tomará cada aerolínea durante ese tramo [e]Martín Zabala - xh

Este contratiempo complica a las aeronaves de fuselaje ancho, que operan en vuelos de larga distancia como los Boeing 777, 787 o Airbus A330, que precisan de pistas con más recorrido para despegar con carga completa de pasajeros, equipaje y combustible. Al reducirse considerablemente el metraje, las aeronaves tendrán que disminuir su peso operativo o, en su defecto, incorporar escalas técnicas en trayectos transoceánicos.

Las obras contemplan un salto cuantitativo en cuanto a la capacidad operativa y el volumen de pasajeros. La pista principal contempla construcción de la nueva plataforma Golf, que tiene capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho. Además, está contemplado la remodelación del sistema de balizamiento, la repavimentación de calles de rodaje y nuevos módulos de mantenimiento.

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Otro cambio que se verá reflejado es la incorporación de cinco nuevas puertas de embarque -serán 12 en total- y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque. Respecto a la infraestructura tecnológica, se renovará la terminal con el cambio de puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control para operar con biometría.