Uno por uno: qué pasará con los vuelos de cada aerolínea cuando cierre Ezeiza en octubre
Se rehabilitará la pista secundaria y los vuelos sufrirán modificaciones; del 24 de octubre al 11 de noviembre se activará un cronograma especial
- 3 minutos de lectura'
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza estará cerrado del 24 de octubre al 11 de noviembre por obras. A raíz de esta interrupción en el calendario, muchos viajantes nacionales e internacionales se preguntan de qué manera se reordenará el cronograma y cómo reprogramará cada aerolínea los viajes con destino al aeropuerto en cuestión.
Sobre este contratiempo, LA NACION se contactó con fuentes oficiales de Aeropuertos Argentina y recabó información sobre cómo operará cada compañía aérea, con sus trasbordos y escalas.
Este proceso modificará los planes entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre ya que 14 compañías cancelarán sus operaciones. Por otro lado, 16 aerolíneas mantendrán su itinerario, sin modificar, ni cancelar, sus obligaciones.
Cómo operará cada aerolínea
|Empresa
|Operatividad
|Observaciones
|Frecuencia semanal (octubre - noviembre)
|Frecuencia semanal (diciembre)
Aerolíneas Argentinas
Opera
46 frecuencias semanales
46 frecuencias semanales
Aeroméxico
No opera
Transbordo con LATAM en el aeropuerto de San Pablo.
10 frecuencias semanales
Air Canadá
No opera
Escala en San Pablo y Río de Janeiro. Transbordo con LATAM y Gol.
5 frecuencias semanales
Air Europa
Opera
Opera en Ezeiza con escala en Montevideo.
7 frecuencia semanales
7 frecuencias semanales
Air France
No opera
Escala en San Pablo y Río de Janeiro. Transbordo con LATAM y GOL.
7 frecuencias semanales
American Airlines
No opera
Cancela operación en Ezeiza. Transbordo con GOL en Río de Janeiro.
42 frecuencias semanales
Andes
Opera
Arajet
Opera
Se evalúa lugar de escala técnica. Las opciones son: Asunción y Resistencia, Chaco.
22 frecuencias semanales
22 frecuencias semanales
Avianca
Opera
14 frecuencias semanales
14 frecuencias semanales
Boliviana de Aviación
Opera
14 frecuencias semanales
14 frecuencias semanales
British Airways
No opera
Transbordo con Iberia.
7 frecuencias semanales
Copa Airlines
Opera
Opera con escala en Córdoba y Rosario.
49 frecuencias semanales
Delta
No opera
Transbordo con LATAM en Lima, Santiago de Chile y San Pablo.
21 frecuencias semanales
17 frecuencias semanales
Emirates
No opera
7 frecuencias semanales
Ethiopian
No opera
7 frecuencias semanales
Flybondi
Opera
7 frecuencias semanales
7 frecuencias semanales
GOL Linheas Aereas
Opera
24 frecuencias semanales
24 frecuencias semanales
Iberia
Opera
Opera en Ezeiza con escala en Montevideo.
14 frecuencias semanales
21 frecuencias semanales
ITA Airways
Opera
Opera en Ezeiza con escala en Río de Janeiro.
7 frecuencias semanales
9 frecuencias semanales
Jetsmart
Opera
32 frecuencias semanales
32 frecuencias semanales
KLM
No opera
Transbordo con LATAM y GOL en Río de Janeiro y San Pablo.
14 frecuencias semanales
LATAM
Opera
85 frecuencias semanales
85 frecuencias semanales
Level
Opera
Opera en Ezeiza con escala en Montevideo.
1 frecuencia diaria
14 frecuencias semanales
Lufhtansa
No opera
Transbordo con ITA Airways, Aerolíneas Argentinas, GOL, Avianca, LATAM en Roma, San Pablo, Río de Janeiro y Bogotá.
7 frecuencias semanales
Sky
Opera
18 frecuencias semanales
18 frecuencias semanales
Swiss
No opera
Transbordo con ITA Airways , LATAM y GOL.
3 frecuencias semanales
Turkish Airlines
No opera
Transbordo con LATAM y Copa Airlines.
7 frecuencias semanales
United Airlines
No opera
Transbordo con Avianca, Copa Airlines, LATAM en Panamá, Bogotá y San Pablo.
14 frecuencias semanales
Plus Ultra
Opera
Opera en Ezeiza con escala en Montevideo.
5 frecuencias semanales
5 frecuencias semanales
China Eastern
No opera
Transbordo con Aerolíneas Argentinas.
2 frecuencias semanales
El proyecto para rehabilitar las pistas aéreas en Ezeiza
El plan contempla la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y los trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29. Esta reforma estructural incidirá directamente en las operaciones aéreas, limitando exclusivamente los recorridos a la pista 11-29, cuya longitud operativa se reducirá drásticamente de 3300 a 1850 metros.
Las obras responden a un plan personalizado impulsado por Aeropuertos Argentina, concesionario de la terminal área, en una inversión que ronda los 110 millones de dólares.
Este contratiempo complica a las aeronaves de fuselaje ancho, que operan en vuelos de larga distancia como los Boeing 777, 787 o Airbus A330, que precisan de pistas con más recorrido para despegar con carga completa de pasajeros, equipaje y combustible. Al reducirse considerablemente el metraje, las aeronaves tendrán que disminuir su peso operativo o, en su defecto, incorporar escalas técnicas en trayectos transoceánicos.
Las obras contemplan un salto cuantitativo en cuanto a la capacidad operativa y el volumen de pasajeros. La pista principal contempla construcción de la nueva plataforma Golf, que tiene capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho. Además, está contemplado la remodelación del sistema de balizamiento, la repavimentación de calles de rodaje y nuevos módulos de mantenimiento.
Otro cambio que se verá reflejado es la incorporación de cinco nuevas puertas de embarque -serán 12 en total- y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque. Respecto a la infraestructura tecnológica, se renovará la terminal con el cambio de puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control para operar con biometría.
- 1
Nacho Levy habló tras la denuncia de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”
- 2
Santa Catalina: en medio de la polémica por las grietas y el megatemplo mormón, se conoció el resultado de los informes técnicos
- 3
Mundial 2026: arrestan a cuatro argentinos por colarse en la cancha para ver a la Selección
- 4
Eckhart Tolle, autor del bestseller El Poder del Ahora: “El momento presente es todo lo que uno tiene; por eso, hay que hacer del Ahora el foco primario de la vida”