Feriados por la visita del papa León XIV: qué pasa con escuelas, bancos, transporte y administración pública

Con motivo de la llegada del papa León XIV a la Argentina y los feriados decretados para los días lunes 9 y martes 10 de noviembre (a nivel país y en Capital Federal, respectivamente), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó el cronograma que regirá para los servicios públicos, la administración, el transporte y la salud en el distrito porteño.

Administración pública y educación

Durante ambas jornadas regirá un cese general de actividades en las dependencias estatales de la Ciudad:

Escuelas: Permanecerán cerradas.

Permanecerán cerradas. Administración Pública: Las Sedes Comunales, el Registro Civil (con excepción de la guardia de defunciones de 8 a 12), la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Dirección General de Rentas estarán cerradas. Tampoco abrirán las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV), la Dirección General de Infracciones ni la sede Roca del Registro de Licencias para Conducir.

Las escuelas porteñas estarán cerradas por la llegada del Papa Foto ilustración

Salud y emergencias

Hospitales: Las guardias y áreas críticas funcionarán las 24 horas. Los consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y los Centros de Diagnóstico Porteños permanecerán cerrados.

Las guardias y áreas críticas funcionarán las 24 horas. Los consultorios externos, vacunatorios, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y los Centros de Diagnóstico Porteños permanecerán cerrados. Líneas de asistencia: El SAME (107) operará las 24 horas ante emergencias médicas. La línea 147 atenderá de 8 a 14 para orientación y otorgamiento de turnos. En tanto, la Policía y Bomberos de la Ciudad (junto al 911), Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias (Línea 103) mantendrán guardias activas las 24 horas.

Algunas líneas de subtes sufrirán modificaciones en sus paradas Gentileza Sbasau

Transporte, subtes y estacionamiento

Subtes y Premetro: El lunes el servicio funcionará como día hábil, pero un importante número de estaciones permanecerán cerradas por los operativos de seguridad:

El el servicio funcionará como día hábil, pero un importante número de estaciones permanecerán cerradas por los operativos de seguridad: Línea A: Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

Plaza de Mayo, Perú, Piedras, Miserere y Lima.

Línea B: Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini y Pueyrredón.

Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida, C. Pellegrini y Pueyrredón.

Línea C: Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín y Av. de Mayo.

Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín y Av. de Mayo.

Línea D: Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Catedral, 9 de Julio y Pueyrredón.

Línea E: Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano, Independencia y Jujuy.

Línea H: Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

Santa Fe, Corrientes, Once y Humberto 1°.

El martes , en tanto, todas las líneas operarán con cronograma habitual de día hábil, sujeto a protocolos especiales si se registran saturaciones. Debido a la Misa de Jóvenes, la Línea D extenderá su horario hasta la 1:30 con un sistema especial de desconcentración (ingreso en Plaza Italia hacia Catedral y en Palermo hacia Congreso de Tucumán, con paradas limitadas solo para descenso). La Línea H garantizará la conexión con un servicio directo entre Santa Fe (solo combinación) y Once (solo egreso).

, en tanto, todas las líneas operarán con cronograma habitual de día hábil, sujeto a protocolos especiales si se registran saturaciones. Debido a la Misa de Jóvenes, la con un sistema especial de desconcentración (ingreso en Plaza Italia hacia Catedral y en Palermo hacia Congreso de Tucumán, con paradas limitadas solo para descenso). La garantizará la conexión con un servicio directo entre Santa Fe (solo combinación) y Once (solo egreso). Ecobici: El sistema operará con normalidad bajo los pases intensivos (mensual), recreativos y turísticos (viaje único y diario).

El sistema operará con normalidad bajo los pases intensivos (mensual), recreativos y turísticos (viaje único y diario). Peajes: Funcionarán con normalidad, aplicando la tarifa de hora pico correspondiente a días de fin de semana (de 11 a 15 en sentido a la Provincia y de 17 a 21 en sentido al Centro).

Funcionarán con normalidad, aplicando la tarifa de hora pico correspondiente a días de fin de semana (de 11 a 15 en sentido a la Provincia y de 17 a 21 en sentido al Centro). Estacionamiento: Estará permitido estacionar sobre avenidas y calles donde habitualmente se prohíbe en días hábiles, en el horario de 7 a 21. El sistema de estacionamiento medido no tendrá vigencia. Se recuerda que la prohibición rige las 24 horas en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y carriles paralelos a ciclovías.

Espacios verdes, cultura y recolección

El Parque Rivadavia será como siempre lugar de encuentro: otros sitios, como el EcoParque, tendrán restricciones Hernan Zenteno - La Nacion