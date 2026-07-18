Vacaciones de invierno en el Palacio Libertad: una mega agenda gratuita con teatro, cine y realidad virtual

Las vacaciones de invierno ya tienen una de sus propuestas más completas en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el 2 de agosto, el Palacio Libertad ofrece una programación especial con actividades gratuitas para niños, adolescentes y familias.

Música, teatro, cine, talleres, literatura, muestras de arte y experiencias inmersivas forman parte de una agenda pensada para todas las edades, con opciones que se desarrollarán de martes a domingos.

Espectáculos para toda la familia

La programación incluye espectáculos de teatro, música, cine y talleres para todas las edades (Foto: Palacio Libertad)

La Sala Argentina será sede de distintas obras teatrales y musicales durante las vacaciones:

Héroes, villanos y mamás (16 al 18 de julio), una comedia familiar escrita por Melina Pogorelsky.

(16 al 18 de julio), una comedia familiar escrita por Melina Pogorelsky. Clownies Cazamentiras (22 al 26 de julio), una nueva aventura protagonizada por los Clownies.

(22 al 26 de julio), una nueva aventura protagonizada por los Clownies. Nico y la máquina de los atrapasueños (29 de julio al 2 de agosto), una propuesta lúdica y multisensorial.

Por su parte, el Auditorio Nacional recibirá grandes conciertos con artistas y elencos nacionales. Entre los destacados se encuentran Esenciales: Pipo Pescador; Hugo Figueras junto al Coro Nacional de Música Argentina; Las aventuras del Principito, interpretada por la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos y la Escuela Nacional de Danza, además de conciertos sinfónicos junto al Dúo Karma, y un espectáculo inspirado en las canciones de Andrés Calamaro llamado Las asombrosas vacaciones de El Salmón en la playa.

Talleres, cine y propuestas para los más chicos

El tercer piso del Palacio Libertad estará especialmente dedicado a la infancia con talleres creativos, espectáculos y espacios de juego.

Entre las actividades se destacan:

El taller de los sueños, una experiencia audiovisual inmersiva inspirada en Pinocho.

Talleres de construcción de muñecos, dibujo y recorridos artísticos.

Funciones de narración oral, circo y música.

Proyecciones de cortometrajes de animación latinoamericana.

Espacios de juego libre para distintas edades.

Además, una parte del Auditorio Nacional contará con Siempre Terraza, un espacio con literatura infantil, narraciones y talleres gráficos y de títeres.

Actividades para adolescentes y jóvenes

La programación también incluirá propuestas especialmente pensadas para adolescentes.

En las salas 606 y 607 funcionará Fantasías inquietas, un espacio con:

Juegos de mesa.

Cascos de realidad virtual.

Talleres de historieta.

Dibujo libre.

Actividades con Lengua de Señas Argentina.

Juegos táctiles y propuestas inclusivas.

Del 23 al 26 de julio se desarrollará además Suiza Pop 2026, un encuentro dedicado a la animación, los videojuegos, la realidad virtual, el cine, la ciencia y la literatura infantil.

Además, en la Plaza Seca llegará Modo Juego, con simuladores, consolas, competencias, experiencias inmersivas y activaciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Las actividades para las vacaciones de invierno en el Palacio Libertad (Foto: Turismo Buenos Aires)

Ciclos de cine para todas las edades

Durante el receso invernal también habrá una programación especial de cine.

Entre los ciclos previstos se encuentran:

Miradas contemporáneas, con producciones argentinas recientes.

Terror adolescente, con clásicos del terror y la ciencia ficción.

Cine francés.

Cine japonés, con películas para niños y jóvenes.

Cine accesible, con funciones adaptadas mediante audiodescripción, subtitulado descriptivo y Lengua de Señas Argentina.

Además, el ciclo La linterna mágica presentará funciones de La quimera del oro, de Charles Chaplin, con música en vivo.

Muestras y exposiciones para recorrer

Quienes visiten el Palacio Libertad también podrán recorrer las exhibiciones permanentes y temporarias distribuidas en distintos pisos del edificio. Entre ellas se destacan Un edificio entre dos mundos, Tita Merello. La escultura en clave poética, Yo, frágil, Las soñadoras y No me quedan más lágrimas, además de numerosas propuestas de artes visuales contemporáneas.

Con una programación que combina entretenimiento, arte, música, literatura y tecnología, el Palacio Libertad se consolida como uno de los principales espacios para disfrutar de las vacaciones de invierno en familia, con actividades gratuitas para todas las edades. El cronograma completo, los horarios y las fechas de cada actividad se pueden consultar en el sitio web oficial del centro cultural.