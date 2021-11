Vacuna contra el Covid: anotaron a la mitad de los chicos porteños y a más del 64% de los bonaerenses

A un mes del inicio de la vacunación a chicos de entre 3 y 11 años en todo el país, hay dos datos que sobresalen. El primero, la cantidad de inscriptos. Mientras que en la ciudad, ese porcentaje es del 50%, en la provincia de Buenos Aires asciende a casi el 65%. Del total de registrados, más del 80% empezó su ciclo de inmunización, es decir, recibió al menos una dosis.

La vacunación a la población infantil fue motivo de controversia por la falta de datos públicos por un lado, las diferencias entre pediatras por el otro y el error de Carla Vizzotti que, cuando hizo el anuncio, dijo que en China ya se estaba aplicando la Sinopharm entre los niños, cuando no era así.

Según los datos oficiales porteños, desde el 7 de octubre se habilitó el empadronamiento para los niños de 3 a 11 años con prioridad y el 21 del mismo mes se hizo extensiva la inscripción para la población infantil en general.

“Desde entonces más de 180.000 niños se empadronaron para recibir la vacuna contra la Covid-19″, dijeron desde la ciudad de Buenos Aires a LA NACION y agregaron: “ Al día de hoy, 160.808 de ellos ya recibieron la primera dosis de Sinopharm, lo que representa al 89% de los inscriptos, mientras que 14.490 (el 8% de ellos) completaron su esquema de vacunación”.

La rapidez en la inoculación se contrapone con el bajo número de inscriptos que apenas supera la mitad, ya que la población estimada de chicos de 3 a 11 años en la ciudad de Buenos Aires es de 360.717.

En el caso de la provincia de Buenos Aires la inscripción es mayor que en tierras porteñas aunque está por debajo de la aceptación de la inoculación que se dio en los otros grupos etarios. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud bonaerense, hasta esta mañana los padres habían anotado 1.620.656 chicos de 3 a 11 años. De ese número, 1.493.447 ya comenzaron el esquema de vacunación, lo que representa más del 92% de los inscriptos.

Fuentes sanitarias consultadas por estos datos analizaron: “Se trata del último grupo que se abrió la inscripción. Además, todavía hay pediatras que siguen recomendando a los padres que no vacunen a sus hijos. Además, también hay padres que no están muy convencidos. Sin embargo, creemos que a la larga, se van a anotar todos”.

María Julieta Occhiuto, de 42 años, madre de Amparo, de 5 años dijo a LA NACION: “En cuanto se comunicó la disponibilidad de vacunas para menores, lo primero que hicimos fue consultarle al pediatra quien nos indicó que por el momento no la inscribamos hasta que no estén los documentos aprobados por la Anmat. Pasaron 15 días y luego de escuchar en los medios que se habían aprobado le volvimos a consultar y nos dio el ok. En ese momento inscribimos en la aplicación a nuestra hija y a la semana le asignaron el turno. La metodología de inscripción y recepción fue igual a la nuestra. En cuanto a la aplicación, estaba organizado por sectores etarios, las enfermeras tenían la cara con brillantina, o stickers. Sumado a vinchas de Minnie, moños o coronas haciendo lúdico el momento de aplicar la vacuna. En los box había globos y guirnaldas. No tuvo ningún tipo de dolor ni síntoma asociado”.

En el caso de Ana Fourquet, de 38 años y madre de Luna y de Gino, les aplicó la primera dosis pero planea esperar por la segunda: “Vacuné con la primera dosis a ambos hijos. En verdad no estoy convencida de lo que hice. Me dejé guiar por otros padres, ejemplos y por opiniones de pediatras que sí convocan a la vacunación. Pero el otro día llevé a mi hijo a un pediatra nuevo y su criterio para con la vacuna es justamente lo contrario, esperar. Que no les dé la segunda dosis. Que ya le bajaron de tik tok dos vídeos informativos sobre la vacuna. O sea, aún no hay algo seguro respecto a que sea necesario en ellos. La vacuna es efectiva, pero los niños resuelven la enfermedad de otro modo. Además, en China aún no vacunan a los niños y nosotros los estamos vacunando con sus vacunas. En fin. La opinión está dividida. En lo personal calculo que la segunda dosis no se las voy a dar voy a esperar. Aunque debo reconocer que no les hizo nada cuando se las dimos”.

La polémica por los dichos de Vizzotti y el aval de los ministros provinciales

La controversia surgió hace dos semanas a partir de las declaraciones de la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, en las que aseguró que China ya había iniciado el proceso de inoculación a chicos de ese rango etario el 1º de octubre, cuando en realidad empezaron a administrarla en ese grupo a fines de octubre.

La Argentina destinó un stock de 10 millones de dosis a los más chicos e inició la campaña de vacunación para ese rango etario en el subgrupo con comorbilidades casi un mes antes que China, el país productor, y se convirtió en el segundo del mundo en probar esa vacuna contra Covid en niños de 3 a 11 años, después de Emiratos Árabes. Según los últimos datos oficiales, a nivel nacional, ya comenzó el proceso de vacunación más de 3 millones de chicos.

Para comenzar la vacunación en ese grupo, Emiratos Árabes se basó en datos aún sin publicar de un estudio de fase III sobre 900 chicos, de 3 a 17 años, sin comorbilidades. Ese ensayo clínico, que también incluye un grupo de 900 mayores de 18 para comparación, finalizará en febrero de 2022 y es el que habría revisado la Anmat. “Según datos aportados no se detectaron problemas de seguridad en los sujetos incluidos en el mismo”, se indica en una ampliación del informe técnico dirigida a Vizzotti y firmada por Manuel Limeres, titular del organismo regulatorio, cuando la conferencia de prensa de la funcionaria en Casa Rosada estaba por terminar.

Esto derivó en que un grupo de diputados nacionales, encabezado por los legisladores de Juntos por el Cambio Carmen Polledo, Rubén Manzi y Claudia Najul, solicitaron que se convoque de manera “urgente” a una reunión de la comisión de Acción Social y Salud Pública y se cite a Vizzotti, y al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, para que brinden explicaciones sobre “por los hechos que rodearon” la aplicación de la vacuna china Sinopharm a niños y niñas de 3 a 11 años.

En tanto, los ministros de salud provinciales salieron a respaldar a Vizzotti a través de un comunicado publicado hace 10 días en el que expresaron: “En el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se realizó ayer, las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones y del Ministerio de Salud de la Nación destacaron el avance del plan de vacunación contra la COVID-19 en la población pediátrica, que hasta el momento ya lleva 2.655.559 dosis aplicadas y supera el 35% de esquemas iniciados en esta población objetivo de niños y niñas de entre 3 y 11 años”.

“En ese sentido, los ministros y ministras reafirmaron el proceso de toma de decisión conjunta que llevó a la utilización de la vacuna Sinopharm en la población infantil, en base a la recomendación de la Anmat. Además, volvieron a expresar su total confianza en la autoridad regulatoria nacional, quien recomendó la ampliación en la edad luego de evaluar los ensayos clínicos fase 1 y 2 publicados en The Lancet y analizar la información del avance del estudio puente de fase 3 que se realiza en Emiratos Árabes”, habían agregado.

En tanto, los padres que forman la red Minivacuname que hicieron la denuncia dijeron: “Venimos hace dos meses anunciando irregularidades con Sinopharm en todos nuestros comunicados. Los ministros parece que corren una carrera para ver quien vacuna más niños antes de las elecciones con una vacuna que los equipos médicos de nuestros hijos con comorbilidades no pueden conocer datos”.

Ante la consulta si presentarían un amparo para que los menores con comorbilidades fueran vacunados con Pfizer, como se hizo con los chicos de 12 a 17, Marcela Montané, que integra la red y tiene una hija de nueve años con fibrosis quística que espera por una vacuna había dicho a este medio: “Con los adolescentes sí se hizo una presentación de amparo. Ahora estamos en esas instancias, con un grupo de abogados que son padres de la red para comenzar a tomar medidas si no resuelven de inmediato la aplicación de Pfizer en los niños”.