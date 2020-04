Vacunación antigripal: denuncian que, por la alta demanda, hay algunos faltantes

Se estableció un cronograma de acuerdo con el género y el último número del DNI para vacunar a los adultos mayores Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de abril de 2020 • 15:21

Susana Caleri, de 71 años, es vecina del barrio de Villa Urquiza y va del brazo de su hijo porque le cuesta caminar sola. Ya pasó por tres de las farmacias que figuran en la lista oficial de PAMI para darse la vacuna antigripal, recomendada especialmente para los mayores de 65 años, que son uno de los grupos de riesgo por el coronavirus . Pero no tiene suerte. En todas le dijeron que no había dosis, que no podían vacunarla por el momento. Una señora que la escuchó lamentarse al salir de la última farmacia en la que la rebotaron le dijo que se acercara a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en Triunvirato y Cullen, uno de los 82 centros que dispuso el gobierno porteño, y que funcionan en iglesias, escuelas, centros culturales, bibliotecas y centros de día.

Según la comunicación oficial, a estos puntos podrán concurrir los mayores que no accedan a la vacuna a través de PAMI, las obras sociales y las prepagas. También se estableció un cronograma de acuerdo con el género y el último número del DNI, pero como Susana estaba a tan pocas cuadras, fue igual. "Vine a pregutar, yo tengo PAMI pero en las farmacias me dicen que no hay vacunas -cuenta Susana sentada en uno de los bancos de la iglesia-. Acá fueron tan amables, me dijeron que sí, que podía vacunarme igual. Así que voy a aprovechar la espera para rezar un rato".

Demanda espontánea

Ayer y hoy, según el cronograma oficial , podían vacunarse las mujeres cuyo DNI terminara en 0. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud porteño, se vacunaron ayer más de 7500 mujeres en todos los centros. Sin embargo, y como le sucedió a Susana Caleri, en el vacunatorio de la iglesia Nuestra Señora del Carmen confiaron a LA NACION que también están atendiendo a una buena cantidad de adultos mayores que llegan por demanda espontánea. De hecho, según el registro de ese primer día, el 36% de los que recibieron una vacuna ayer en alguno de los 82 centros habilitados por la Ciudad pertenecía a PAMI.

"No le podemos decir a un adulto mayor que llegó hasta acá que se vaya, que no le corresponde, sobre todo porque nos están contando que ya fueron a varios lugares para darse la vacuna y no pudieron", dice Federico Pugliese, director general de Entidades y Cultos del gobierno porteño, que todos los días hará una recorrida por las diferentes iglesias que ahora están habilitadas como vacunatorios.

El 2 de abril se comenzó a vacunar en las farmacias habilitadas Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

En PAMI respondieron a la consulta por la falta de vacunas en algunas farmacias, y aseguraron que no hay faltantes. "Lo que sucedió es que la campaña de vacunación antigripal se adelantó este año 15 días. Se comenzó a vacunar en las farmacias habilitadas del 2 de abril. Hay mucha ansiedad y la gente va igual aunque no sea el día que le corresponde según su número de DNI, y claro que mientras la farmacia tenga dosis y buena voluntad la vacuna se da, aunque esa no sea la fecha que les corresponde -informan desde PAMI-. Por eso es que algunos lugares hubo una sobre demanda, pero a partir del lunes próximo estarán llegando las vacunas a los puntos donde hoy no hay". De todas maneras, insistieron en PAMI, la campaña se extenderá hasta julio. "Hay tiempo aún, y no hace falta salir corriendo a darse la vacuna. Por eso organizamos el calendario para que cada afiliado sepa qué día le corresponde según la terminación de su DNI", agregaron desde la filial que agrupa a más 5 millones de jubilados y pensionados.

Dudas

"¿Cuando llego a casa tengo que dejar los zapatos afuera y cambiarme la ropa?", le pregunta Azucena Mendoza, de 85 años, a la enfermera que acaba de vacunarla. Detrás de ella espera su turno Ana María Urlacher, de 71 años, que tampoco pudo darse la vacuna a través de PAMI. "Salí para comprarle los remedios a mi marido, que hace tres años tuvo un ACV y no puede estar un día sin su medicación. Me dijeron que en la iglesia estaban vacunando y vine. Las chicas que me atendieron son un amor", dice a través de su barbijo.

"Suponemos que a partir de mañana vamos a recibir más gente, y la idea es que todos los que pueden respeten el cronograma de atención, por género y número de DNI", agrega Alejandra Alarcón, coordinadora del centro que funciona en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, y donde trabaja un equipo compuesto por una médica matriculada, enfermeras y tres voluntarios de la Universidad de Buenos Aires. Es que la Facultad de Medicina de la UBA hizo su aporte con más de 1200 voluntarios al programa porteño. Matías Rojo es consejero directivo de la UBA, médico residente y coordinador del voluntariado, y señaló que la lucha contra el Covid-19 es colectiva. "Como institución nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes y profesionales que quisieron participar de esta convocatoria", dijo Rojo.

Por las características edilicias de las escuelas, iglesias y centros culturales, estos lugares tienen espacios amplios, un punto a favor para evitar el amontonamiento de gente. "Tenemos suerte de que es un espacio grande, la gente llega y se acomoda en uno de los bancos. El horario es de 9 a 15, pero hay varios adultos que hoy llegaron temprano y se quedaron rezando antes de ser atendidos", dice Alarcón, que recuerda que las personas que estén resfriadas o con fiebre no deben ir a vacunarse, y que ante cualquier síntoma deben llamar al 107.

¿Cómo y cuándo vacunarse?

Se estableció un cronograma de acuerdo con el género y el último número del DNI que se puede consultar aquí, a través de la línea 147 o, por WhatsApp, al (011) 5050-0147.

Mujeres

DNI terminado en 0: 9 y 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 15 abril

DNI terminado en 3: 17 abril

DNI terminado en 4: 21 de abril

DNI terminado en 5: 23 de abril

DNI terminado en 6: 27 de abril

DNI terminado en 7: 29 de abril

DNI terminado en 8: 4 de mayo

DNI terminado en 9: 6 de mayo

Hombres

DNI terminado en 0: 11 de abril

DNI terminado en 1: 14 de abril

DNI terminado en 2: 16 abril

DNI terminado en 3: 20 abril

DNI terminado en 4: 22 de abril

DNI terminado en 5: 24 de abril

DNI terminado en 6: 28 de abril

DNI terminado en 7: 30 de abril

DNI terminado en 8: 5 de mayo

DNI terminado en 9: 7 de mayo