Vacunación completa. País por país: dónde avanzan más rápido en la aplicación total de dosis

Con la llegada a la Argentina de diferentes cargamentos de dosis, el debate en torno de la campaña de vacunación se estableció como un tema prioritario para la sociedad, y por consecuencia en los medios de comunicación. El contexto en el país es complejo, con los hospitales exigidos al máximo en el pico de contagios de coronavirus ante la llegada de la segunda ola. Este martes, murieron 546 personas y se registraron 25.495 nuevos casos.

En la Argentina 872.745 personas recibieron las dos dosis de vacunación, es decir el 1,93% de la población; Perú se encuentra cercano en esa escala estadística, con 577.495 personas que recibieron ambas dosis y representan el 1.75% de la población; de igual manera ocurre con Bolivia, que vacunó de forma completa a 191.024 personas, el 1,64% de su población total, según los reportes oficiales que sistematizó la plataforma de estadísticas Our World in Data, un sitio interactivo mundial creado y administrado en la Universidad de Oxford que releva datos sobre condiciones socioeconómicas de diferentes países.

Mientras tanto, en Chile surgen números que muestran un impacto altamente positivo de los planes estatales en medio de la pandemia para generar una campaña efectiva de vacunación. Allí, con uno de los mejores índices del mundo, recibieron ambas dosis 6.18 millones de personas, que representan el 32,3% del total de habitantes; mientras tanto, con rumbo similar, Uruguay vacunó 516.429 personas, el 14.87% de la población. Por último, en Brasil, con 211 millones de habitantes y 11.640.000 que recibieron ambas dosis, se encuentra totalmente vacunado el 5.48% de su población.

Más allá de Sudamérica, y respecto de las principales potencias mundiales, el plan más efectivo fue el de Israel, que sobre un total de aproximadamente nueve millones de habitantes ya cumplió con la vacunación completa de 5.08 millones, cifra que representa el 58.64% de la población. En Rusia, concluyeron con su vacunación 6.87 millones de personas, con un total de 144 millones de habitantes, por lo que el 4.71% de la población se encuentra inmunizada. Por otro lado, en los Estados Unidos, recibieron ambas dosis 95.89 millones de personas, con un total de cerca de 328 millones de personas, es decir, el 28,67% de la población. En cuanto a China, no hay datos, según Our World in Data.

En Reino Unido completaron su vacunación 12.9 millones de ciudadanos, que representan el 19.00% de los habitantes. Mientras que en Francia las personas con ambas dosis son 5.54 millones, es decir, el 8,13% de la población. En España -un país fuertemente afectado por la primera irrupción del virus en el mundo- completaron su vacunación 3.95 millones de personas, el 8.44% de la población. En Italia, otro país que sintió el devastador impacto de la oleada inicial de contagios en Europa, se vacunaron totalmente 5.31 millones de personas, que representan el 8.78% de los habitantes totales. En Bélgica, por otro lado, se vacunaron con ambas dosis 749.333 personas, es decir el 6.47% de la ciudadanía. A su vez, en Hungría completaron su vacunación 1.67 millones de personas, y en Serbia 1.32 millones, que representan el 17% y el 19% de la población total de ambos países.

En Indonesia, por otro lado, completaron su vacunación 7 millones de personas, en un país de 270 millones de habitantes, es decir, el 2,56% de quienes viven allí; en Bangladesh completaron su vacunación 2.16 millones de personas, sobre 163 millones de habitantes, que representan el 1,31% del total; en Japón ya están inmunizadas 920.385 personas, en un universo local de 126 millones de habitantes, es decir, el 0,73% de la población; en Corea del Sur se vacunaron completamente poco más de 126 mil personas que representan el 0,25% de casi 52 millones de ciudadanos, según los informes más recientes de Our World in Data.