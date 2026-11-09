Valentina Alonso, la joven de 17 años con discapacidad visual que cantó para el papa León XIV: “Si no bajás los brazos, podés hacer lo que quieras”

Este lunes 9 de noviembre, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo de Don Orione en Claypole. En medio de su llegada al predio donde viven personas con discapacidad, Abel Pintos ofreció un espectáculo musical junto a artistas locales. A su lado estuvo Valentina Alfonso, de Almirante Brown. La joven casi no ve y su participación arriba del escenario emocionó a todos.

El emotivo momenot de Valentina Alfonso cantando con Abel Pintos frente al Papa

Quién es Valentina Alfonso, la joven que le cantó al Papa

En diferentes entrevistas que Valentina concedió a los medios locales, contó que desde que tiene uso de razón se sintió atraída por el canto, pero a los ocho años hubo un punto de quiebre cuando cantó por primera vez arriba del escenario. Desde entonces empezó de lleno a estudiar de manera profesional.

La adolescente de 17 años vive en Burzaco con su papá y es parte de la organización Todos hacemos música, donde se promueve la inclusión de personas con discapacidad a través de la música.

A la par que canta, Alonso también practica natación, deporte que inició también a los ocho años. Ya cuenta con dos medallas en nado libre que obtuvo años atrás en la competencia de los Juegos Bonaerenses.

Valentina Alfonso además de ser conocida por cantar, tiene varias medallas por competir en natación (Fuente: Instagram/@valenalfonsook)

“Nada me limita en lo que yo quiero hacer. Me gustó y me quedé. Tengo un entrenador que es una increíble persona y me transmitió confianza desde el día uno para que yo pierda todo miedo que tenga en el agua”, dijo en una entrevista con El diario sur en 2022.

A los 11 años, su voz llegó tan lejos que estuvo invitada al programa de Susana Giménez en el especial de Pequeños Gigantes. Más tarde fue invitada a cantar en Radio Mitre durante un programa conducido por Diego Leuco.

Valentina Alfonso con Susana Giménez a la edad de 11 años (Fuente: X/@debrownweb)

Acerca de su carrera musical, señaló años atrás: “Yo suelo disfrutar el momento y cada cosa que surge con la música; todavía no tengo un sueño muy claro. La persona que tenga o no discapacidad, si no bajan los brazos, nada los limita; pueden hacer lo que quieran”.

En cuenta de Instagram, Valentina Alonso suele compartir con el resto de sus seguidores los diferentes espectáculos que protagonizó, desde festivales municipales hasta concursos.

Valentina Alonso en un concierto - @valenalfonsook

Gracias a su trayectoria desde niña, ahora se lanzó como compositora y su tema célebre es “Metamorfosis”, que se puede escuchar en su canal de YouTube: @Valualfonsook.

Acerca del momento emotivo que vivió con Abel Pintos en el Cottolengo de Don Orione, se vio a Alfonso entonar “La llave”, propia del reconocido cantante. Minutos después de ese instante único, la joven compartió en sus redes sociales un video en referencia.

El mensaje de Abel Pintos tras cantarle al Papa

El posteo de Abel Pintos tras cantarle al papa León XIV en el Cottolengo de Don Orione (Fuente: Instagram/@abelpintos)

Tras su participación en el Cottolengo de Don Orione en Claypole, Abel Pintos posteó en Instagram un recorte del video mientras cantaba frente al Papa con Valentina Alfonso.

“Fue emocionante cantar para el papa León XIV junto al coro de @cottolengodonorioneclaypole porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría. Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas. Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu. Gracias Dios. Aguante la fe. ¡Amar es para valientes!“, redactó.