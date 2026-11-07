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Cronograma oficial del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a la Argentina
El Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y, desde entonces, tendrá una agenda marcada por celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades artísticas
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LA NACION
El papa León XIV visitará la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, con una agenda que incluirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y visitas a una institución asistencial y a un complejo penitenciario. Durante su estadía, recorrerá la ciudad de Buenos Aires, viajará a Córdoba y encabezará una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.
Domingo, 8 de noviembre
- 16:30 h - Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery. Acogida oficial (Aeroparque Jorge Newbery)
- 17:00 h - Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín)
- 17:20 h - Ceremonia de bienvenida (Casa Rosada)
- 17:50 h - Visita al Presidente de la República (Casa Rosada)
- 18:30 h - Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático (Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento)
Lunes, 9 de noviembre
- 09:15 h - Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione (Pequeño Cottolengo Don Orione, Claypole)
- 11:30 h - Santa Misa (Monumento de los Españoles)
- 16:10 h - Encuentro con el mundo del trabajo (Universidad Católica Argentina)
- 17:30 h - Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas (Palacio San Martín)
- 18:45 h - Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales (Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad)
- 19:45 h - Cena con los obispos (Arzobispado de Buenos Aires)
Martes, 10 de noviembre
- 07:30 h - Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba
- 09:00 h - Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella (Aeropuerto de Córdoba)
- 10:00 h - Santa Misa (Predio de FAdeA - Fábrica Argentina de Aviones)
- 15:15 h - Encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas (Catedral Nuestra Señora de la Asunción)
- 16:55 h - Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires
- 18:10 h - Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery (Aeroparque Jorge Newbery)
- 20:15 h - Encuentro con los jóvenes (Monumento de los Españoles)
Miércoles, 11 de noviembre
- 08:00 h - Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- 10:00 h - Santa Misa (Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján)
- 13:30 h - Ceremonia de despedida (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza)
- 14:00 h - Salida en avión desde Buenos Aires hacia Lima (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza)
Los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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