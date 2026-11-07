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Cronograma oficial del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y, desde entonces, tendrá una agenda marcada por celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades artísticas

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Cronograma oficial del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a la Argentina
Cronograma oficial del Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV a la ArgentinaAndrew Medichini - AP

El papa León XIV visitará la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, con una agenda que incluirá encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y visitas a una institución asistencial y a un complejo penitenciario. Durante su estadía, recorrerá la ciudad de Buenos Aires, viajará a Córdoba y encabezará una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

Los argentinos esperan por la llegada del Papa León XIV
Los argentinos esperan por la llegada del Papa León XIVagencia AP - AP

Domingo, 8 de noviembre

  • 16:30 h - Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery. Acogida oficial (Aeroparque Jorge Newbery)
  • 17:00 h - Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia (Plaza San Martín)
  • 17:20 h - Ceremonia de bienvenida (Casa Rosada)
  • 17:50 h - Visita al Presidente de la República (Casa Rosada)
  • 18:30 h - Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático (Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento)

Lunes, 9 de noviembre

  • 09:15 h - Visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione (Pequeño Cottolengo Don Orione, Claypole)
  • 11:30 h - Santa Misa (Monumento de los Españoles)
  • 16:10 h - Encuentro con el mundo del trabajo (Universidad Católica Argentina)
  • 17:30 h - Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas (Palacio San Martín)
  • 18:45 h - Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales (Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad)
  • 19:45 h - Cena con los obispos (Arzobispado de Buenos Aires)
La llegada del Papa a la Argentina tendrá tres feriados: ¿qué días son y cómo te afecta?
La llegada del Papa a la Argentina tendrá tres feriados: ¿qué días son y cómo te afecta?

Martes, 10 de noviembre

  • 07:30 h - Salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba
  • 09:00 h - Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella (Aeropuerto de Córdoba)
  • 10:00 h - Santa Misa (Predio de FAdeA - Fábrica Argentina de Aviones)
  • 15:15 h - Encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas (Catedral Nuestra Señora de la Asunción)
  • 16:55 h - Salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires
  • 18:10 h - Llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery (Aeroparque Jorge Newbery)
  • 20:15 h - Encuentro con los jóvenes (Monumento de los Españoles)

Miércoles, 11 de noviembre

  • 08:00 h - Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
  • 10:00 h - Santa Misa (Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján)
  • 13:30 h - Ceremonia de despedida (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza)
  • 14:00 h - Salida en avión desde Buenos Aires hacia Lima (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza)
TOPSHOT - Pope Leo XIV attends the holy mass for the inauguration of the academic year of the pontifical universities in the St. Peter's Basilica at the Vatican on October 8, 2026 (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
TOPSHOT - Pope Leo XIV attends the holy mass for the inauguration of the academic year of the pontifical universities in the St. Peter's Basilica at the Vatican on October 8, 2026 (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

MesFechaNombre del feriado
Noviembre
Lunes 9 de noviembre
Feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Martes 10 de noviembre
Feriado en CABA y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina
Noviembre
Miércoles 11 de noviembre
Feriado en Buenos Aires por la visita del papa León XIV a la Argentina

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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