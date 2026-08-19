Vecinos de Almagro y Villa Crespo se autoconvocaron para exigir soluciones por los cortes de luz

Un grupo de vecinos del límite entre los barrios de Almagro y Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, se autoconvocó y salió a las calles durante la noche de este martes para reclamar por los cortes de luz. La movilización se dio en la intersección de la avenida Corrientes y Troilo y, según acusaron los manifestantes, registran inconvenientes con los servicios de electricidad desde hace dos meses.

La empresa de electricidad que brinda servicios en esa zona es Edesur, que informó que, para las 21 de este martes, había 5399 usuarios sin suministro en toda su área de cobertura. En específico, en los mencionados barrios porteños no se reportaban cortes, pero los vecinos reclaman que sufrieron una serie de cortes intermitentes durante varios días y piden que se reestablezca la regularidad.

Un grupo de vecinos se autoconvocó para reclamar por los cortes de luz

Los usuarios afectados insisten en que debieron conseguir generados eléctricos para tener electricidad luego de que el 16 de junio se produjera un corte de luz a la noche y tardara horas en reestablecerse. “Además se cortó el servicio los días 20, 27 y 30 de junio, y 4, 6, 7 y 31 de julio. Y ahora, en agosto, el 6 y 15. A veces fue por problemas con los generadores y otras por las lluvias”, marcaron.

Según afirmaron, desde el primer corte reciben luz con intermitencias a través de un generador a “un costo altísimo”. “La cámara de Edesur ubicada en Aníbal Troilo y Corrientes se inundó, luego la arregló AySA y ahora tiene peligro de derrumbe. La empresa le tira la pelota al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya se hicieron reclamos en el ENRE y la Defensora del Pueblo y ni pelota. Obviamente hay gente mayor, bebés que no pueden usar ascensores y demás”, siguieron.

En julio, un inesperado corte de energía dejó sin luz a casi 20.000 usuarios de Edesur concentrados en Almagro (9476), Villa Crespo (5508) y Caballito (4295). En ese caso se trató de un corte que no estuvo programado, con lo cual las empresas proveedoras del servicio deben notificar con al menos 48 horas de antelación toda interrupción por alguna obra planificada.

A su vez, a finales de 2025, en medio de una ola de calor que azotó a la ciudad de Buenos Aires, Almagro y Villa Crespo fueron algunos de los barrios más afectados por los cortes de luz. En esa ocasión, se trató de uno de los cortes más extensos en varios años y afectó a la zona mientras se registraban temperaturas superiores a los 30°C.

Con esto, las vías de reclamo actualmente habilitadas son tres: