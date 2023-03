Vecinos del Bajo Belgrano, en alerta por la remoción de un monumento: cuál es y la respuesta oficial

escuchar

Situado en la manzana delimitada por la avenida Figueroa Alcorta y las calles Monroe, Leopoldo Basavilbaso y Sáenz Valiente, la plaza El Salvador es uno de los espacios verdes registrados de la comuna 13 porteña. Hoy, un sector pareciera estar en obra, cercado por una media sombra negra. Allí, solían estar un mástil y una placa de bronce en homenaje al parque, que desaparecieron el pasado jueves y los vecinos reclaman.

“No se cumplió el reglamento. No hay ningún cartel que anuncie la obra con su número de expediente y no se les avisó a las asociaciones de vecinos”, señaló a LA NACION Ana Luisa Paulesu, vecina y expresidenta de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, quien radicó una denuncia por daño y destrucción de un monumento histórico.

Así se veía el mástil con su base ornamentada Rodrigo Nespolo - LA NACION

El mástil, que hoy se encuentra tirado en medio de la obra, estaba colocado sobre una base de piedras apiladas en la que se destacaban un escudo nacional, dos relieves ovales con las imágenes de San Martín y de Belgrano, y la figura de un cóndor con sus alas despegadas. Esta última permanece hoy arrumbada al lado del palo. La base estaba además rodeada por escudos provinciales.

Al lado de los restos del monumento, hoy hay bolsas con piedras y arena y una excavadora. Los adoquines están a pocos pasos. Según relatan los vecinos, habían rodeado el área unos días antes, conservando el monumento que sospechan fue removido en la madrugada del jueves.

La Plaza El Salvador, un obrador no identificado demolió el mastil y los escudos de las provincias que decoraban el centro de la plaza. Rodrigo Nespolo - LA NACION

“Es un monumento histórico, el barrio no lo quiere perder”, agrega Silvia Marín, de la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, que vive en este barrio porteño hace 67 años. También remarcó que desconocen el expediente de la obra y que las asociaciones vecinales involucradas no fueron informadas de la misma. Sobre la media sombra solo hay un cartel que promociona volquetes y contenedores.

Por su parte, Ana Agostini, representante de la Asociación de Vecinos de Bajo Belgrano, agregó: “Tampoco está informada en la página de la comuna”. Las comunas tomaron la responsabilidad del mantenimiento y cuidado de los espacios verdes desde 2013; aunque la página web oficial señala que están ejecutando una “puesta en valor de espacios verdes”, esta plaza no aparece mencionada y enumeran las obras en la plaza Barrancas de Belgrano y el Paseo de las Américas.

“Lo que se está haciendo es una mejora”, confirmó a LA NACION Florencia Scavino, presidenta de la junta comunal 13, y agregó que la obra no está identificada porque no suelen identificar este tipo de reformas en espacios verdes. “Nosotros entendemos el valor para los vecinos, pero el mástil no está patrimoniado. Los adoquines tampoco tienen ningún valor patrimonial”, señaló. Y añadió: “Se retiraron todas las figuras y los escudos provinciales para ser restaurados”.

En ese sentido, la jefa comunal señaló que como parte de la obra se realizará “un corrimiento” y se van a construir dos nuevos mástiles donde colocarán los escudos. Respecto de la figura del cóndor, en un principio apuntó que “estaba guardado”, pero al enterarse por LA NACION de que permanece en la plaza prometió que lo mandaría “a custodiar”. Por último, sobre la placa de bronce que también reclaman los vecinos contestó: “Cuando nosotros intervinimos, no había en la plaza ningún mojón cero”.

La placa de homenaje a la Plaza El Salvador, hoy desaparecida Heraldica Argentina Blogspot

“La primera mejora es la trazabilidad de la plaza. A partir de los caminos antiguos que observamos y las necesidades que fuimos relevando, decidimos encaminar esta mejora en los caminos y en el área central de la plaza, lo que implica hacer un estar social en donde la gente pueda permanecer. La idea es después ir ampliándolo con un patio de juegos”, detalló sobre los trabajos, cuya fecha de finalización no fue informada a LA NACION antes del cierre de esta nota.

“Es una obra que va a cambiar la vida, la vivencia del barrio. Después se va a continuar con la caminería y, por último, con una cinta para poder hacer ejercicio o deporte alrededor de la plaza. Esta mejora es necesaria y vamos a constituir un buen espacio público y de calidad. Hoy en día es imposible transitar por los caminos”, dijo Scavino.

Silvia Marín y Ana Luisa Paulesu, dos de las vecinas que encabezan el reclamo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Scavino anticipó que durante el transcurso de esta mañana le presentará el proyecto a los vecinos en una reunión que le habían prometido a Marín. “Más allá de la responsabilidad con las asociaciones, la respuesta a los vecinos debería haber sido inmediata”, consideró Paulesu, quien no recibió explicaciones desde el jueves pasado al quejarse tanto en la comuna como en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno porteño.

“Así nos robaron la plaza YPF: le sacan el valor histórico y venden los terrenos”, cerró Paulesu en referencia a un terreno situado a unas cuadras, sobre Figueroa Alcorta y Juramento, donde están remodelando una estación de servicio de la petrolera. Los vecinos afirman que pertenece al Estado, por lo que la obra sería ilegal. Según publicó LA NACION, el predio no figura dentro de la nómina de terrenos propios y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) confirmó que toda la manzana pertenece a YPF SA, aunque la petrolera señalo que no es de su propiedad.