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Cuánto cuesta la entrada para la Feria del Libro 2026

Regresa una nueva edición de este clásico de Buenos Aires y ya están a la venta tres tipos de tickets según el día que se quiera asistir; enterate todo en esta nota

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Las entradas ya se encuentran a la venta de forma online o se pueden comprar presencial en el momento (Foto: @ferialibro_ba)
Las entradas ya se encuentran a la venta de forma online o se pueden comprar presencial en el momento (Foto: @ferialibro_ba)

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición de la Feria del Libro en Buenos Aires, uno de los eventos culturales más importantes de América Latina y su relevancia no se limita únicamente a la venta de libros. Este encuentro se consolida como un gran espacio de reunión para lectores, autores, editoriales y profesionales vinculados al mundo literario. Las entradas ya se encuentran disponibles y existen diferentes opciones y precios para que cada visitante elija la alternativa que mejor se adapte a sus gustos.

Cuándo es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro se realiza en el predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo y se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo. Los horarios estipulados para las distintas actividades son:

  • Lunes a viernes de 14 a 22
  • Sábados, domingos y feriados de 13 a 22
Hay una gran expectativa por una nueva edición de la Feria del Libro en Buenos Aires (Foto: Feria del Libro)
Hay una gran expectativa por una nueva edición de la Feria del Libro en Buenos Aires (Foto: Feria del Libro)

Qué tipo de entradas hay para la Feria del Libro 2026

Hay distintas opciones para ingresar al evento, según el día que se quiera asistir:

1. Entrada de lunes a jueves

  • Precio: $8000
  • Permite una única visita a la feria en cualquiera de esos días.

Esta opción suele ser la más económica porque son días de semana con menor cantidad de público.

2. Entrada para viernes, sábados, domingos y feriados

  • Precio: $12000.
  • También permite una sola visita, pero en los días de mayor concurrencia.

Los fines de semana el valor suele ser más alto debido a la mayor demanda de visitantes.

3. Pase de tres visitas

La tercera tarjeta muestra “Pase 3 visitas”.

  • Precio: $18000.
  • Permite entrar tres veces a la feria en tres días diferentes.

Este pase es útil para quienes quieren recorrer el evento con más tiempo, asistir a charlas o volver varios días.

Hay tres opciones distintas para adquirir entradas en esta edición (Foto: Feria del Libro)
Hay tres opciones distintas para adquirir entradas en esta edición (Foto: Feria del Libro)

Cómo se pueden comprar las entradas

Las entradas para la Feria del Libro se pueden adquirir de dos maneras:

1. Compra online: Se pueden comprar a través del sitio oficial de venta de entradas de la feria. En este caso se obtiene un ticket digital que luego se presenta al ingresar al predio.

2. Compra presencial: También es posible adquirirlas en las boleterías del predio ferial, antes de ingresar al evento en Avda. Santa Fe 4201, Avda. Sarmiento 2704 y estacionamiento y Avda. Cerviño 4474 y estacionamiento.

Ingreso gratuito

Directamente en molinetes de cualquiera de los ingresos y sin necesidad de obtener una entrada:

  • Menores de hasta 12 años inclusive: ingresan gratis todos los días, acompañados por un adulto.
  • Personas con discapacidad y un acompañante: ingresan gratis todos los días. Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.
  • Docentes de todos los niveles: ingresan gratis todos los días. Deben presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.
  • Jubilados y pensionados: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar comprobante que acredite condición, en soporte físico o digital.
  • Estudiantes de todos los establecimientos y niveles: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo). Deben presentar libreta, certificado o constancia que acredite condición, en soporte físico o digital.
  • Grupos o delegaciones de instituciones educativas: ingresan gratis de lunes a viernes (excepto 1 de mayo) solicitando previamente la visita a través de este formulario.
  • Pase Cultural: presentando el Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires se ingresa gratis todos los días.
  • La Noche de la Feria: sábado 25 de abril, con ingreso libre a partir de las 20:00
  • Día del Banco Provincia: miércoles 6 de mayo, ingreso gratuito presentando la App Cuenta DNI, tarjeta crédito o débito del Banco Provincia.
  • Lunes 27, martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril; lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de mayo: ingreso gratis de 20:00 a 22:00.
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