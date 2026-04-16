Cuánto cuesta la entrada para la Feria del Libro 2026

La cuenta regresiva ya comenzó para una nueva edición de la Feria del Libro en Buenos Aires, uno de los eventos culturales más importantes de América Latina y su relevancia no se limita únicamente a la venta de libros. Este encuentro se consolida como un gran espacio de reunión para lectores, autores, editoriales y profesionales vinculados al mundo literario. Las entradas ya se encuentran disponibles y existen diferentes opciones y precios para que cada visitante elija la alternativa que mejor se adapte a sus gustos.

Cuándo es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro se realiza en el predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo y se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo. Los horarios estipulados para las distintas actividades son:

Lunes a viernes de 14 a 22

Sábados, domingos y feriados de 13 a 22

Hay una gran expectativa por una nueva edición de la Feria del Libro en Buenos Aires (Foto: Feria del Libro)

Qué tipo de entradas hay para la Feria del Libro 2026

Hay distintas opciones para ingresar al evento, según el día que se quiera asistir:

1. Entrada de lunes a jueves

Precio: $8000

Permite una única visita a la feria en cualquiera de esos días.

Esta opción suele ser la más económica porque son días de semana con menor cantidad de público.

2. Entrada para viernes, sábados, domingos y feriados

Precio: $12000 .

. También permite una sola visita, pero en los días de mayor concurrencia.

Los fines de semana el valor suele ser más alto debido a la mayor demanda de visitantes.

3. Pase de tres visitas

La tercera tarjeta muestra “Pase 3 visitas”.

Precio: $18000 .

. Permite entrar tres veces a la feria en tres días diferentes.

Este pase es útil para quienes quieren recorrer el evento con más tiempo, asistir a charlas o volver varios días.

Hay tres opciones distintas para adquirir entradas en esta edición (Foto: Feria del Libro)

Cómo se pueden comprar las entradas

Las entradas para la Feria del Libro se pueden adquirir de dos maneras:

1. Compra online: Se pueden comprar a través del sitio oficial de venta de entradas de la feria. En este caso se obtiene un ticket digital que luego se presenta al ingresar al predio.

2. Compra presencial: También es posible adquirirlas en las boleterías del predio ferial, antes de ingresar al evento en Avda. Santa Fe 4201, Avda. Sarmiento 2704 y estacionamiento y Avda. Cerviño 4474 y estacionamiento.

Ingreso gratuito

Directamente en molinetes de cualquiera de los ingresos y sin necesidad de obtener una entrada: