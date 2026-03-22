Belgrano: rompieron la ventanilla de una camioneta de alta gama para robarla y fueron detenidos

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaban robar una camioneta de alta gama que estaba estacionada en el barrio porteño de Belgrano. Los ladrones habían roto una de las ventanillas del rodado y quisieron escaparse al advertir la presencia de un patrullero durante una recorrida preventiva.

El hecho tuvo lugar en las últimas horas en las inmediaciones de la calle O’Higgins al 1500. Uniformados de la Comisaría Vecinal 13 A patrullaban la zona cuando detectaron a dos sospechosos que, tras merodear junto a vehículos que estaban estacionados en Virrey Loreto al 2000, se retiraron ni bien los vieron. Ante ello, los efectivos detuvieron a ambos jóvenes: uno a los pocos metros y el otro, a la vuelta, según pudo saber LA NACION.

Uno de los delincuentes, antes de ser interceptado, se desprendió de una mochila. Los policías encontraron en su interior un destornillador y una computadora de automóvil llamada Unidad de Control Electrónico (ECU), dispositivo encargado de gestionar y controlar el motor y diversos sistemas periféricos de los rodados.

Uno de los delincuentes, antes de ser interceptado, se desprendió de una mochila. Los policías encontraron en su interior un destornillador y una computadora de automóvil llamada Unidad de Control Electrónico (ECU), dispositivo encargado de gestionar y controlar el motor y diversos sistemas periféricos de los rodados. Policía de la Ciudad

En un relevamiento por la zona, los policías identificaron una Toyota SW4 con el vidrio de la ventanilla trasera derecha destruido y la instalación eléctrica dañada.

Uno de los aprehendidos tiene 24 años y cuenta con antecedentes por encubrimiento agravado del 18 de diciembre de 2025 y del 12 de enero de 2026. El otro delincuente tiene 17 años. Ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores N.º 6, a cargo de Carlos Federico Cociancich, quien dispuso que el menor de los sospechosos fuera trasladado al Instituto Inchausti, agregaron las fuentes.