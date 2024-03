Escuchar

Vecinos de El Mondongo, un barrio de La Plata, convocaron a una “rebelión fiscal”, en protesta contra la inseguridad y el estado de las calles. El llamado fue hecho por la Asamblea Vecinal, según publicó el sitio 0221. Quien puso en la discusión pública la desobediencia a pagar los tributos fue el diputado nacional libertario, José Luis Espert, que consideró el aumento en el inmobiliario urbano una medida “confiscatoria” y violatoria de la propiedad privada.

El presidente Javier Milei avaló ese llamado a la rebelión y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof lo cuestionó con dureza. “Están cometiendo un delito”, dijo.

En este caso, los vecinos plantean “el descuido que sufre esta zona de la ciudad” y que, según aseguran, se ve reflejado en la falta de poda, la mala iluminación y la ausencia de patrulleros custodiando las calles, que según señalan llevó a un aumento de robos e inseguridad en la zona.

Desde la Asamblea Vecinal presidida por Domingo Novello y Daniel Domínguez publicaron un comunicado a través de Facebook en el que expresaron: “Llamamos a todos a no pagar los impuestos, está en cada uno querer hacerlo o no pero, si hablamos del barrio, no hay poda, no contamos con buena iluminación y, por sobre todas las cosas que venimos reclamando del 2014 para acá, hay cada vez menos patrulleros, generando un aumento masivo de robos”.

Esta no es la primera vez que los vecinos plantean una iniciativa similar. En 2018, durante la gestión de Julio Garro, los ciudadanos habían pautado un ultimátum de 60 días por el traslado de la Zona Roja y los problemas de inseguridad en la zona, con motivo de que la Municipalidad resolviera los conflictos.

Daniel Domínguez, presidente de la Asamblea Vecinal del Mondongo, aseguró que están muy consternados ante la “inoperancia estatal”. Y aseguró: “Acá no importa el color político de turno, importa la respuesta y prioridad que le dan al vecino. Nosotros pagamos todo en tiempo y forma, ¿por qué no recibir la atención que nos merecemos? Les damos 60 días al Gobierno de turno municipal y provincial para que solucionen estos problemas y nos reciban en una reunión”.

Según indicó el medio local, la administración del ex intendente Julio Garro había comenzado a trabajar en la relocalización de la Zona Roja. En principio iba a ser trasladada a calle 122 entre 52 y 55 e iba a incluir la ejecución de senderos, instalación de sanitarios y nueva iluminación. Sin embargo, la medida quedó sin efecto por una orden judicial y no tuvo avances con la nueva gestión del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak.

“Hace un tiempo venimos notando que en La Plata desde que cambió el Gobierno hubo un abandono total en la ciudad”, contó Domínguez, en diálogo con LA NACION y denunció: “Se ve sucia, no se hacen reparaciones luminarias, no hay presencia policial y la inseguridad en nuestro barrio es tremenda: tenemos venta de droga, hay una zona roja manejada por mujeres trans que habíamos logrado, vuelvo a repetir, con la anterior gestión, que se traslade, que estuviera fuera de nuestro lugar y ahora está gestión quiere mantenerla acá en el barrio”.

“Estamos enloquecidos, estamos teniendo mucho tema de motochorros, tenemos entraderas, aparte de la venta de droga y de que la presencia policial es nula. Esto es lo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires, pero en La Plata se nota muchísimo”, lamentó y aseguró: “Tenemos varios barrios en la Ciudad que quieren declarar rebeldía fiscal, como Los Hornos. Pagamos nuestros impuestos para que nos de seguridad, para que iluminen, para que poden, para que nos limpien, pero no hacen nada de eso hace varios meses”,

Sobre la cantidad de vecinos que se sumarán a esta acción, el presidente indicó: “Hicimos en la asamblea una reunión virtual, tenemos un blog de más o menos 10.500 vecinos, de los cuales la mayoría votó por la positiva de declarar esta rebeldía fiscal, como en todos lados hay disidencias, estamos atentos a lo que puede llegar a pasar”.

El sábado, José Luis Espert apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Convencido de que las provincias “se la viven fumando en pipa a la Nación” porque, según su visión, le sacan fondos que no les corresponden, el diputado nacional llamó a no abonar la suba de impuestos en patentes, bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural que definieron en La Plata. “Yo no los voy a pagar”, aseveró el ahora integrante de La Libertad Avanza (LLA), que asimismo preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Y en diálogo con Radio Mitre indicó: “El aumento de patentes, el del inmobiliario rural y el residencial no hay que pagarlos. Eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”. Además, pese a que la evasión fiscal está penada en el régimen penal tributario, el diputado nacional que representa a esa provincia y comanda la comisión de la Cámara baja dedicada a delinear el presupuesto y los gastos del sector público marcó: “Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo”.

De acuerdo a lo que dijo, esta es la “única defensa” que tienen los contribuyentes ante los políticos que no les brindan mejoras en su calidad de vida e incluso comparó esta medida con las huelgas de los trabajadores cuando tienen bajos sueldos y los cortes de calle que hacen “los pobres” representados en los piqueteros. “Vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano... No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada a cambio. Yo no los voy a pagar, eh. Ni patente, ni inmobiliario, ni rural”, advirtió.

Tras estos dichos, Alak se manifestó en su cuenta personal de X donde escribió: “En un acto de enorme gravedad institucional sin precedentes en la historia argentina, el Gobierno Nacional ha llamado a no cumplir con la ley en la provincia de Buenos Aires”.

En un acto de enorme gravedad institucional sin precedentes en la historia argentina, el Gobierno Nacional ha llamado a no cumplir con la ley en la provincia de Buenos Aires. — Julio Alak (@Julio_Alak) March 17, 2024

En este sentido, señaló: “Al promover la evasión fiscal, está violando la Constitución Nacional y el art. 36 del Tratado Internacional de la Declaración Americana que establece: ‘Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos’”.

