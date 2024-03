Turismo: Guillermo Francos delegó facultades a Daniel Scioli

El ministro del Interior, Guillermo Francos, delegó en el titular de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, las facultades de declarar eventos “de interés turístico” o de otorgarles el carácter de “fiesta nacional” a aquellos que, “originados en condiciones naturales o acontecimientos económicos, culturales, deportivos o históricos, se convierten por su trascendencia en instrumentos de promoción turística nacional o internacional”. La medida quedó establecida en la Resolución 19/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El texto, que lleva la firma del titular del Ministerio en cuestión, aclara que la cesión de esta potestad “no incluye la disposición de fondos ni la autorización de gastos de ningún tipo, cualquiera sea la fuente de financiamiento, con motivo o como consecuencia de las declaraciones de “fiesta nacional” o de “interés turístico” que se dispongan.

La decisión de Francos, dice el escrito oficial, se sustenta en que “la Ley Nacional del Turismo N° 25.997 declaró de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país y estableció que la actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado”.

03.00 | Mirtha criticó al Gobierno, tras la polémica por el cine Gaumont

Mirtha Legrand trató de “desagradable” al Gobierno de Javier Milei luego de que el Presidente avalara, con un reposteo en X, un mensaje que intimaba a la conductora de televisión a comprar el reconocido cine Gaumont, un día después de que comentara en La noche de Mirtha que le parecía una pena que se cerrara el Incaa y se atacara el arte.

“No corresponde, fue una opinión simplemente. No es para decir que compre el cine. Es ridículo”, comentó Mirtha Legrand en diálogo con el Canal de la Ciudad el lunes por la noche, cuando le preguntaron cómo tomó la respuesta del Gobierno ante sus declaraciones sobre el reconocido cine porteño. En esa línea, la “Chiqui” manifestó: “Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable”.

Por último, resaltó que no dijo nada malo y que pese a no estar en contra de la administración de La Libertad Avanza, sí le llaman la atención “las represalias” que toma ante la crítica. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en Contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”, marcó.

02.05 | Martín Llaryora, a favor del uso de las Fuerzas Armadas en Rosario

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mantuvo una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se mostró a favor de la operación de las Fuerzas Armadas en Rosario a raíz de la escalada de violencia que vive la ciudad desde los ataques narcos contra la población civil. Se trata del primer gobernador en expresarse positivamente sobre el tema.

Durante la reunión con la ministra de #Seguridad de la Nación, @PatoBullrich, le manifesté mi respaldo para el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el #narcotráfico. pic.twitter.com/Q0rqdHcB0S — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 18, 2024

“Durante la reunión con la ministra de Seguridad de la Nación le manifesté mi respaldo para el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico”, escribió en su cuenta oficial de X Llaryora.

El apoyo del mandatario provincial del peronismo federal se da luego de que, a través de un comunicado, los líderes de todos los distritos enfatizaran la necesidad de concentrar la labor en Santa Fe y en el resto de provincias para luchar contra el narcotráfico, pero sin apoyar explícitamente el despliegue del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, sino solo haciendo referencia a la utilización de las Fuerzas de Seguridad.

LA NACION