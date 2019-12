Gabriela González: "Ver en la portada el descubrimiento me emocionó mucho"

Gabriela Gonzalez: "Estaba en Washington DC, donde anunciamos el descubrimiento de ondas gravitacionales, y me emocionó leer al otro día la noticia en LA NACION" Crédito: Dario Galeano

Siempre leo los diarios argentinos a la mañana. Yo estaba en Washington DC, donde habíamos hecho el anuncio del descubrimiento de ondas gravitacionales y, al día siguiente, el 12 de febrero de 2016, al ver la edición impresa, me emocionó muchísimo ver en primera plana de LA NACION la nota con el descubrimiento. Les pedí a mis padres que lo compraran.

A este descubrimiento y los muchos que siguieron les he dedicado mi vida académica, iniciada en la Universidad Nacional de Córdoba y seguida en Estados Unidos con la muy buena educación que me proveyó la universidad pública en la Argentina. Terminé siendo líder de la colaboración internacional de LIGO, que hizo el descubrimiento, y me tocó estar en el podio junto con otros científicos del proyecto describiendo el hallazgo de la señal enviada por dos agujeros negros "bailando el tango", una señal generada hace más de mil millones de años, que dejó en nuestros instrumentos evidencia minúscula pero convincente de su paso por la Tierra en 2015.

