Vestimenta de León XIV: cuáles son las prendas elegidas para la misa en Córdoba y la historia que hay detrás de cada una

León XIV celebra este martes una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba con una casulla color marfil que tiene un galón dorado en el centro, de los hombros hasta el borde. La mitra sigue la misma línea. Los dibujos de ambas piezas están inspirados en la Catedral de la ciudad: una parte viene del piso y la otra, de las bóvedas. Las diseñó y confeccionó Tomás Valentín Gómez, el sastre puntano de 27 años que ayer vistió al Pontífice para la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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Gómez presentó el proyecto el lunes 19 de octubre, con la firma “Joseph”, el nombre que eligió por su devoción a San José, y recibió el visto bueno al día siguiente, martes 20. “Llevarlo adelante y concretarlo en tan poco tiempo supuso un gran desafío. Sobre todo porque decidí hacer algo realmente complejo, con un cuello complejo”, anticipó a LA NACION.

“Una vez que tuve la idea de los dos elementos de la Catedral, lo más difícil fue distribuir armónicamente cada elemento, todo lo dibuje primero en papel y moldes -detalló-”.

Del suelo al techo

El galón alterna dos motivos. El primero es una estrella en blanco, dorado y marrón, con una cruz en el centro, copiada del dibujo del piso del templo. El segundo es un grupo de octógonos con una flor dorada sobre fondo azul, como los casetones que decoran las bóvedas. A lo largo de la casulla se suceden uno y otro.

El sastre explicó qué representa cada uno. “El suelo evoca a la Iglesia que peregrina en la historia: un pueblo formado por diversas comunidades, vocaciones y carismas que comparte un mismo camino”, sostuvo. Ese piso también guarda las huellas de las generaciones de fieles y de los santos de Córdoba que lo recorrieron antes. Las bóvedas, en cambio, invitan a mirar hacia arriba y recuerdan que ese camino termina en el encuentro con Dios.

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“Así, en el galón se unen ambas dimensiones: la vida concreta de la Iglesia en la tierra y su vocación a la trascendencia”, añadió. Para Gómez, que los motivos se alternen muestra a una Iglesia que avanza sostenida por la esperanza, sin olvidar de dónde viene ni hacia dónde va. “En la celebración de la Eucaristía, ese horizonte se hace presente: la Iglesia peregrina participa ya de la liturgia del cielo”, sostuvo.

En las fotos del taller se ven los octógonos todavía sobre el bastidor: bordados en hilo dorado, azul y marrón sobre shantung, con las marcas de lápiz que guiaron cada módulo y una regla al costado para controlar las medidas.

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Una mitra hacia lo alto

La mitra repite el mismo lenguaje ornamental. Las estrellas y los octógonos forman una banda horizontal en la base y suben en vertical por el frente. “La mitra prolonga visualmente el movimiento hacia lo alto”, señaló el sastre. Según sus apuntes, lleva ocho módulos bordados sobre shantung dorado y otros ocho sobre shantung blanco, cada uno con una figura de cuatro centímetros por lado.

En las ínfulas, las dos cintas que caen desde la parte trasera, hay un escudo de León XIV bordado a color. Tiene el lirio blanco sobre fondo azul y, en la otra mitad, el corazón atravesado por una flecha sobre un libro, el emblema agustiniano que remite a la orden del Papa. Arriba aparecen las llaves cruzadas y la mitra. Cada cinta termina en cuatro borlas doradas.

“Los escudos papales bordados se realizaron siguiendo una versión del reconocido heraldista Marco Foppoli, a quien había consultado semanas antes para saber si era posible utilizarlo”, precisó el sastre.

Tela italiana y medidas de Roma

La casulla y la mitra están hechas en Righe oro, un tejido italiano de lana mezclada, con aplicaciones de bordado, galones y pasamanería. El interior de la mitra está forrado en shantung de seda. Gómez siguió las medidas que fijó la Oficina de las Celebraciones.

El sastre nunca hizo un curso de costura. Aprendió solo con la máquina que le regaló su mamá en 2019, y después de Lourdes volvió al país para seguir con los encargos de la gira por América Latina. En la propuesta cordobesa dejó escrito el sentido que le dio a este trabajo. “En la visita del Santo Padre, estos ornamentos evocan también a la Iglesia que peregrina en Córdoba y en la Argentina, reunida en la fe, enriquecida por el testimonio de sus santos y confirmada en su camino por el Sucesor de Pedro”, concluyó.

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