Viajaron a Brasil de vacaciones y les robaron la camioneta cuando fueron a la playa

Un grupo de turistas oriundos de Misiones vivió una situación angustiante en Florianópolis, Brasil, luego de que delincuentes les robaran su camioneta, Toyota Hilux color blanca, mientras se encontraban disfrutando de las playas. El hecho ocurrió a plena luz del día y dejó a las víctimas sin documentación, dinero ni medios para regresar a la Argentina.

La camioneta Toyota Hilux robada

Una de las damnificadas fue Giuliana Vargas, quien había viajado junto a otra pareja amiga. Según relató la joven, el grupo había llegado a Brasil el 15 de enero y se encontraba alojado en la zona de Playa de los Ingleses, al norte de la isla de Santa Catarina, en el municipio de Florianópolis. El martes 21 decidieron recorrer distintas playas y, cerca del mediodía, se dirigieron a Playa Brava, una de las más concurridas.

Vargas detalló que llegaron a la zona cerca de las 14.30 y dejaron la camioneta en un estacionamiento público permitido, situado antes de la entrada principal del balneario. Señaló que en el área había una gran cantidad de automóviles, principalmente con matrícula argentina, y que el sitio disponía de vigilantes.

El grupo de jóvenes a los que le robaron la camioneta en Playa Brava.

Luego de estar entre una hora y hora y media en la costa, volvieron al punto donde habían aparcado el vehículo. “Cuando regresamos al lugar donde se encontraba la camioneta, ya no estaba. Buscamos por todas partes, pensando que quizás me había equivocado, pero había desaparecido”, contó la mujer oriunda de Posadas en diálogo con TN.

El panorama empeoró al recordar que en el interior del vehículo estaban los documentos de identidad, dinero en efectivo y pertenencias de los cuatro miembros del grupo. “Teníamos todos los papeles, nuestros DNI, plata y la documentación del rodado”, especificó.

“Fue en cuestión de segundos. Fuimos a recorrer Playa Brava, en un barrio que parecía seguro, y dejamos la camioneta ahí estacionada y cerrada. (…) Hay cámaras por todos lados”, sumó y destacó que tras el incidente, “se acercaron dos argentinas a ayudarlos”.

El reporte se efectuó primero ante un patrullero y posteriormente se amplió en la comisaría de Canasvieiras, Santa Catarina, con la participación de la policía militar y federal. Sin embargo, pasadas más de 24 horas, Vargas indicó: “Hicimos la denuncia pero no hay novedades”.

Otro robo similar

Semanas antes se reportó un hecho similar en el mismo sector, cuando otra familia argentina padeció el robo de su camioneta en un estacionamiento de Playa Brava, sin que hasta ahora se obtuvieran resultados favorables en la búsqueda.

El vehículo era una Toyota Hilux 2017 SRB, de color blanco. En ambas situaciones se trató de vehículos de gran tamaño, de tonalidad clara y usados por veraneantes, lo cual incrementó la inquietud entre los visitantes argentinos y apuntó a la teoría de una modalidad delictiva.