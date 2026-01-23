Alerta por gastroenteritis en Brasil: qué pasó con la explosión de casos y qué hacer ante los primeros síntomas
En las últimas semanas se registró un aumento significativo de consultas médicas entre turistas que pasaron sus vacaciones en Florianópolis; según la autoridades sanitarias de ese país, el número de casos asciende a 10.600
En pleno pico de la temporada de verano, el estado de Santa Catarina, donde se ubica Florianópolis, registra un aumento de cuadros de enfermedades diarreicas agudas, un grupo que incluye a la gastroenterocolitis.
Según el tablero del Ministerio de Salud de Brasil, basado en el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/MDDA, desde el inicio de 2026 y hasta el 15 de este mes se contabilizaron 10.649 casos en todo el estado.
Se trata de registros correspondientes solo a las primeras semanas del año, captados por unidades centinela del sistema público, y que funcionan como una señal temprana de brotes asociados a factores ambientales, alimentarios o hídricos.
“Hace muchos años que esto se repite”
El médico gastroenterólogo Fabio Nachman insistió con la idea de que la multiplicación de casos de gastroenteritis durante el verano “es algo que se repite desde hace muchos años”.
Por otro lado, el especialista detalló que esta problemática se debe “a la aparición de nuevos desagües clandestinos que contaminan las aguas”.
Por qué se produjo el brote
Según el testimonio del gastroenterólogo Hugo Bilder en LN+, en los análisis se detectaron cepas bacterianas que confirman la contaminación del agua. El fenómeno está asociado a varios factores que se combinan durante la temporada alta: altas temperaturas, lluvias intensas y una infraestructura que no logra absorber el fuerte aumento poblacional.
“Son ciudades costeras pensadas para una cantidad limitada de habitantes que, en verano, se llenan de turistas. A eso se suman las lluvias tropicales, que vienen de un terreno en caída, y el sumidero, que libera cerca de las playas con una corriente que por ahí atrae el agua”, explicó.
Cuáles son los síntomas más recurrentes
Los cuadros de gastroenteritis suelen presentarse con:
- Diarrea.
- Dolor abdominal.
- Fiebre, náuseas y vómitos.
Frente a estos síntomas, los especialistas recomiendan hidratarse de manera constante para evitar la deshidratación, bajar la fiebre con medicación indicada y realizar reposo.
En cuanto a la alimentación, se aconseja:
- Comer alimentos bien cocidos.
- Evitar comidas en la playa o en puestos informales.
- Reincorporar la comida de manera gradual, evaluando la tolerancia del organismo.
