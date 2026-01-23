Ranking global: En qué puestos están las nueve universidades argentinas que figuran entre las casi 2000 mejores del mundo

El Times Higher Education World University Ranking (THE) difundió una nueva clasificación en la que analizó las universidades por disciplina. Este año, se evaluaron las instituciones que participaron en: Arte y Humanidades, Negocios y Economía, Ciencias de la Computación, Ciencias de la Educación, Ingeniería, Derecho, Ciencias de la Vida, Medicina, Física, Psicología y Ciencias Sociales.

La metodología combina los mismos 18 indicadores —miden la calidad de la enseñanza, el entorno y la calidad de la investigación, la proyección internacional y la vinculación con la industria— que se utilizaron para el ranking global, calibrados por disciplina.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, encabeza el ranking, con el primer puesto en tres áreas: Artes y Humanidades, Negocios y Economía, y Ciencias Sociales. Estados Unidos y el Reino Unido dominan los primeros diez puestos del ranking por disciplinas. Solo tres universidades aparecen en el top 10 de las 11 clasificaciones por disciplinas: la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford y la Universidad de Cambridge.

Pero desde el ranking británico marcan un “nuevo orden” en donde las universidades chinas suben en las clasificaciones mundiales. China es el país asiático con mejor desempeño en los primeros puestos del ranking, con siete universidades dentro del top 10, frente a cuatro del año pasado.

El top cinco está encabezado por la Universidad de Oxford, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Princeton, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard

“Los datos de este año aportan nueva evidencia sólida de la emergencia de un nuevo orden mundial, en el que el dominio occidental en la educación superior y la investigación está siendo desafiado de manera sostenida por el rápido ascenso de las potencias de Asia Oriental. Los países de Asia Oriental, liderados por China, están registrando avances particularmente notables en áreas de relevancia geopolítica estratégica, como Ciencias de la Computación y Ciencias Físicas“, apuntó Phil Baty, jefe de asuntos globales de THE.

Al igual que con el ranking latinoamericano, Brasil consolidó su posición en esta región. La Argentina ocupa el séptimo lugar, con nueve universidades en el listado, frente a ocho en la medición anterior y solo tres hace dos años. En aquel informe alertaron respecto al desempeño y señalaron que sufrieron “un año difícil”. En 2023, dos cuestiones marcaron la agenda universitaria: los altos niveles de inflación y el recambio presidencial.

Las universidades argentinas

En esta edición de la clasificación mundial, la Universidad Católica Argentina (UCA) figura entre las 500 mejores universidades del mundo en Derecho. En Arte y Humanidades, la UCA comparte el rango 601-800 a nivel global con la Universidad Nacional de la Plata y la Universidad Nacional de San Martín. Las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo y Rosario se encuentran por debajo del puesto 800.

En Educación, la Universidad Nacional de La Plata quedó posicionada en el rango 601-800. En Negocios y en Ciencias de la Computación, aparece luego del puesto 1000.

La Universidad Nacional de Córdoba quedó rankeada luego del puesto 601 en Psicología. En Medicina, comparte el rango 801-1000 con la Universidad Austral. Las casas de altos estudios nacionales de La Plata, Rosario y el Litoral se ubicaron por debajo del puesto 1000.

En Ciencias de la Vida, primero figuran la Universidad de La Plata y la de San Martín, ubicadas en la franja 801-1000. Luego de esa posición le siguen las nacionales de Córdoba, Cuyo, Rosario y el Litoral.

Todas las casas de altos estudios argentinas puntuadas en Ingeniería –las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Rosario, San Martín y del Litoral- figuran a partir del puesto 1251.

Lo mismo sucede en Ciencias Sociales, donde la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de La Plata, la de Quilmes, la de Rosario y la de San Martín están ubicadas luego del puesto 1000.

Por último, en Física, en el rango 1001-1250 figura la Universidad Nacional de La Plata, mientras que la Universidad Nacional de Córdoba quedó luego de esa posición.

La Universidad Austral fue reconocida por segundo año seguido como la mejor de la Argentina, pero en el puesto 1201-1500

A nivel global, sin discriminar por disciplina, la Universidad Austral fue reconocida, por segundo año consecutivo, como la mejor de la Argentina en este ranking. De todos modos, este año registró su posición más baja hasta el momento: en la anterior se ubicaba en el rango 1001-1200, mientras que en esta edición descendió al 1201-1500.

Las otras instituciones incluidas están todas ubicadas a partir del puesto 1500. Son las universidades nacionales de Córdoba, Cuyo, La Plata, Quilmes, Rosario, San Martín, la del Litoral y la UCA. La Universidad de Buenos Aires (UBA) no aparece entre las clasificadas porque no participa de este ranking, ya que este no recopila los datos de forma directa, sino que requiere que las propias universidades los envíen.