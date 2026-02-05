Video: el momento en que un colectivero se quedó dormido y chocó contra varios autos estacionados en Caballito

Un fuerte siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este jueves en el barrio porteño de Caballito. Alrededor de las 5.20, una unidad de la línea 76 perdió el control mientras circulaba por la calle Donato Álvarez al 500 (casi al límite con Flores y unos metros antes de las vías del tren Sarmiento) e impactó de lleno contra un contenedor de basura y tres vehículos que se encontraban estacionados. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad en la zona.

Un colectivo de la línea 76 chocó a un contenedor de basura y tres vehículos que estaban estacionados

De acuerdo con las imágenes captadas, el transporte público circulaba con pasajeros en el momento del impacto. La colisión inicial fue contra un container de residuos, el cual fue arrastrado hacia la vereda. Producto de la fuerza del choque y la posterior pérdida de control del vehículo, el colectivo terminó embistiendo a tres autos particulares, provocando un choque en cadena. La unidad circulaba con un grupo de pasajeros a bordo y terminó con importantes daños materiales, aunque no se registraron heridos.

El accidente ocurrió cerca de las 5:20 sobre Donato Álvarez, casi Aranguren

Según informaron fuentes policiales, el conductor perdió el control y avanzó sin frenar, arrollando un Citroën Picasso, un Chevrolet Celta y un Peugeot 307. Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento en que el colectivo se desvió, golpeó el contenedor y arrastró los autos por varios metros.

A su vez, según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 6A de la Policía de la Ciudad intervino de inmediato. Al llegar, los agentes encontraron al chofer, quien admitió: “Me quedé dormido al volante”. A partir de este relato se orientó la investigación hacia la fatiga del conductor como posible causa, aunque no se descarta que el accidente haya ocurrido por una falla en el colectivo.